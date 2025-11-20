Kytzia Zamora: el caso de la alumna del Carmela Carvajal desaparecida tras salir del liceo

El hallazgo del celular en la vía pública aumenta la preocupación por la seguridad de la estudiante de 14 años.

La comunidad escolar del Liceo Carmela Carvajal y los vecinos de Providencia se mantienen en alerta tras la desaparición de Kytzia Zamora, estudiante de primero medio cuyo rastro se perdió la tarde del miércoles 19 de noviembre. La joven de 14 años fue vista por última vez a las 14:00 horas, cuando salió sola del establecimiento.

Según información recabada por compañeras y funcionarios del liceo, Kytzia Zamora vestía el uniforme deportivo del establecimiento —pantalón azul marino con franjas celestes— junto a una polera verde ancha. También llevaba una bolsa con los productos que vendía para generar ingresos. Su familia, visiblemente afectada, ha solicitado colaboración ciudadana para aportar cualquier antecedente que permita dar con su paradero, según informó T13.

La directora del liceo, Makarenna Bustiman, señaló que las “niñas de nuestro establecimiento están desesperadas. Quieren que la noticia se divulgue lo más posible para que se ayude a la búsqueda. La familia ya hizo la denuncia y la PDI ya están trabajando. Nosotros como colegio solicitamos información al Metro para ver si podemos trazar los movimientos de Kytzia“.

Bustiman destacó que la joven “es conocida por muchos en nuestra comunidad por su excelente rendimiento, es presidenta de curso y estaba postulando para nuestro Bachillerato Internacional“. También entregó detalles sobre los últimos pasos conocidos de la estudiante: “La alumna salió del colegio a las 14 horas, cuando se separó de su polola. Según nos contó su novia, ella la vio entrar al Tottus cercano al liceo, de donde la joven habría salido con otra ropa y luciendo pelo corto“.

De tal manera, agregó que “toda la información en está en poder de la PDI y de la Fiscalía Oriente, donde fue hecha la denuncia”.

Los últimos paraderos conocidos de Kytzia Zamora

La cronología de la desaparición centra la búsqueda en un sector específico de Providencia. A las 15:30 horas, el teléfono de la adolescente registró su última ubicación en Elena Blanco 1101. Tras ese punto, el aparato dejó de emitir señal.

A las 18:52, la familia denunció oficialmente su desaparición, activando los protocolos policiales. Compañeras de curso señalaron que en semanas recientes la joven había mostrado signos de desánimo y mencionaba a un amigo cuyo vínculo aún no ha sido esclarecido.

El episodio más inquietante ocurrió a las 21:02 horas, cuando los padres de la menor encontraron su teléfono abandonado en la intersección de Miguel Claro con Elena Blanco, a pocas cuadras del registro inicial.

El liceo confirmó su colaboración con las autoridades, mientras la familia continúa difundiendo la información en redes y grupos vecinales, con la esperanza de que cualquier pista permita ubicar a Kytzia sana y salva.