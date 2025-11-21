“Bebé, vuelve a casa”: el doloroso llamado de la madre de la estudiante del Carmela Carvajal desaparecida en Providencia

Desde ese momento, nada se sabe de ella, y su familia vive horas de profunda incertidumbre, aferrándose a cualquier pista que permita dar con su paradero.

La angustia crece mientras continúa la intensa búsqueda de Kytzia Zamora Gómez, estudiante de primero medio del Liceo Carmela Carvajal.

La adolescente de 15 años fue vista por última vez cerca de las 14:00 horas del miércoles 19 de noviembre, cuando salió sola desde el establecimiento ubicado en avenida Italia, en la comuna de Providencia.

Kytzia vestía el uniforme deportivo del liceo al momento de desaparecer que incluye pantalón azul marino con franjas celestes y una polera verde, de estilo holgado. Además, llevaba su mochila y una bolsa con los productos que vendía para reunir dinero.

De acuerdo con información entregada por personas cercanas, la última ubicación registrada en su teléfono corresponde a la dirección Elena Blanco 1101, punto donde actualmente se concentran parte de las diligencias policiales.

Poco después, el celular dejó de emitir señal y, horas más tarde, cerca de las 21:00, los padres de la joven encontraron el aparato tirado en la calle, a unas cinco cuadras del liceo, en la intersección de Miguel Claro con Elena Blanco. Este descubrimiento aumentó aún más la preocupación por la posibilidad de que Kytzia haya estado expuesta a algún tipo de peligro.

Algunas compañeras comentaron que desde hace un tiempo la habían visto desanimada, mientras que la directora del establecimiento la describió como una estudiante tranquila y de buen rendimiento académico.

“Bebé, vuelve a casa”: el doloroso llamado de la madre de la alumna desaparecida en Providencia

Stefany, la madre de Kytzia, realizó un llamado profundamente angustiado mientras continúa la búsqueda de su hija.

“Estamos destrozados. Kytzia no es una niña que nos imaginamos que llegara a ser algo así, es una niña súper tranquila, excelente nota, muy buena compañera, apoya a sus compañeras, a sus profesores, responde con sus responsabilidades”, expresó.

La madre señaló que por ahora casi no tienen antecedentes concretos: “No tenemos mucha información de dónde está, no sabemos dónde está, sólo pedimos que difundan su imagen”, pidió.

Entre lágrimas, envió un mensaje directo a la adolescente “bebé, si estás viéndome, te estamos esperando en la casa, tus tíos, tu familia, todos te estamos esperando. Lo que esté haciendo, hija, no estamos enojados, sólo llega a casa, en casa te estamos esperando con mucho amor, con cariño, con paciencia”.

Con la voz entrecortada, agregó “entendemos que, tal vez… no sabemos qué pasó, pero puede ser que estés en una etapa de tu adolescencia, quiero pensar que es eso para que tú estés bien, no sabemos si estás con alguien, sólo llega a casa, búscanos. Si necesitas ayuda, busca ayuda, todo Santiago te está buscando bebé, todo Santiago; tus tíos, tus padrinos, todos te están buscando, hija”.