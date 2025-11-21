Cuál es la fecha en la que se conocerá el veredicto en el caso de Gustavo Gatica

El próximo 2 de diciembre se iniciarán los alegatos de clausura, para luego dar a conocer la decisión del tribunal.

Para la segunda semana de enero de 2026 se espera conocer el veredicto en el caso de Gustavo Gatica, el diputado electo que perdió la vista durante el estallido social y por el cual se juzga al ex teniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo.

En tanto, está previsto que el próximo 2 de diciembre se inicien los alegatos de clausura en el juicio que inició hace más de un año en el 4º Tribunal Oral en lo Penal.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía Centro Norte, el ex uniformado es el responsable de efectuar los disparos de los perdigones que lesionaron a Gatica en ambos ojos.

La fecha del veredicto por el caso de Gustavo Gatica

No obstante, los abogados de Crespo, Mauricio Bascur y Pedro Orthusteguy, plantearon que existe la alternativa de que otro efectivo policial sea el responsable del hecho, y apuntaron al capitán José Cárdenas, tras argumentar que su posición coincide con la trayectoria de los perdigones, de acuerdo con los peritajes médicos presentados a la audiencia.

La Fiscalía “no presentó ninguna prueba que acreditara que fue Crespo quien disparó“, planteó el abogado Pedro Orthusteguy.

“Creemos honestamente que tenemos evidencia suficiente, fuerte, contundente que acredita la tesis que hemos mantenido durante estos seis años“, añadió el profesional.

Según lo previsto, el 2 de diciembre será la Fiscalía la que inicie los alegatos de clausura y, luego de las respectivas réplicas y dúplicas, el tribunal dará a conocer su veredicto en el caso de Gustavo Gatica el viernes 9 de enero.