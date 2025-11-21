Yuyuniz Navas: por qué es considerada testigo clave en triple homicidio en La Reina

La defensa identificó a la actriz, luego de que una vecina asegurara haber visto a Jorge Ugalde conversando con una mujer el día del crimen. En este marco, fue citada a declarar.

La investigación del crimen del camarógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos en la comuna de La Reina continúa avanzando, luego de que una vecina asegurara que el único imputado del caso, Jorge Ugalde, habría estado conversando con una mujer en el exterior de su casa el mismo día de los asesinatos.

Bajo este contexto, y tras la revisión de las cámaras, la defensa de Ugalde afirmó que dicha persona ya estaría identificada. Se trata de la actriz Yuyuniz Navas, cuyo rol podría ser clave para desestimar o confirmar una de las principales hipótesis del caso.

En conversación con el matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana, el abogado defensor, Marcelo Castillo, afirmó que “la mujer… la tenemos identificada y pedimos que la citara el Ministerio Público para que declare en calidad de testigo“.

No obstante, detalló que no hay ninguna sospecha penal sobre ella: “Descartamos totalmente que sea imputada”.

La vecina en cuestión, en su testimonio manifestó que vio a Jorge Ugalde junto a “una mujer de complexión delgada, con pelo castaño cobrizo“, cuya descripción coincide con la actriz. Sin embargo, la defensa asegura que el hombre visto ese día no era el imputado: “No se juntó con don Jorge Ugalde ni participó del crimen. Tiene una relación con una casa vecina, pero no tiene ninguna vinculación con los hechos. Ella estuvo ahí, pero no estaba con Jorge Ugalde, estuvo con otra persona”.

El rol clave que tendría Yuyuniz Navas en la investigación por el triple homicidio de La Reina

De acuerdo al abogado, Navas sería clave en el caso, ya que su presencia se corroboró a través de las cámaras de seguridad: “Sabemos quién era porque en la imagen se sube al auto y logramos identificar la patente”, lo que permitiría establecer exactamente el punto en donde estaba y si tuvo contacto con algunas de las personas involucradas.

Si bien la intérprete no tiene vínculos con el crimen, los registros la sitúan cerca de la casa de Eduardo Cruz-Coke a eso de las 15:00 horas del 18 de octubre, la misma hora aproximada de los asesinatos.

Luego de que se diera a conocer esta situación, la actriz compartió un comunicado a través de sus redes sociales: