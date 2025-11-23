Fue encontrada en Lampa: todo lo que se sabe de la estudiante del Carmela Carvajal que estaba desaparecida

No obstante, alrededor de las 19:30 horas de este sábado, funcionarios de seguridad municipal de Lampa recibieron el aviso de un vecino que encontró a una joven en evidente estado de desorientación.

La tarde del sábado se confirmó el hallazgo de Kytzia Zamora, estudiante del Liceo Carmela Carvajal, quien permanecía desaparecida desde el 19 de noviembre, fecha en que fue vista por última vez en la comuna de Providencia.



Aunque aún no se han entregado muchos detalles sobre cómo fue ubicada, personal de seguridad municipal dio a conocer algunos antecedentes sobre el momento en que la joven fue encontrada.

La adolescente de 15 años había desaparecido durante la tarde del miércoles 19 de noviembre, tras retirarse de su jornada escolar en el Liceo Carmela Carvajal de Providencia. Desde ese momento, no se tenía información sobre su ubicación.

No obstante, alrededor de las 19:30 horas de este sábado, funcionarios de seguridad municipal de Lampa recibieron el aviso de un vecino que encontró a una joven en evidente estado de desorientación.

De acuerdo con el reporte entregado por el personal comunal, el residente señaló que “mientras circulaba por el sector de Agua Clara con Camino Lo Echevers, vio a una menor que parecía confundida. Al acercarse para asistirla, la joven le indicó que vivía en Conchalí y que no sabía dónde estaba”.

Tras el hallazgo, la madre de la estudiante aseguró que están en paz. “Agradecer a Aylin, que fue la persona que la vio, supo actuar a tiempo, supo cómo actuar. Mi hija está bien, gracias a Dios, gracias a todos. Estamos tranquilos, estamos en paz“, dijo.

Más tarde, la información fue contrastada con los registros de personas extraviadas, confirmándose que se trataba de Kytzia, quien además tenía domicilio en la comuna de Huechuraba.

La adolescente fue trasladada posteriormente a un cuartel de la Policía de Investigaciones para los procedimientos correspondientes, donde finalmente pudo reencontrarse con su familia.