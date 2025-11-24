Tenían 2 y 13 años: los detalles del choque que dejó a dos niños fallecidos en San Miguel

El conductor junto a otros dos adultos se dieron a la fuga y son buscados por las autoridades.

Un lamentable choque se registró la madrugada de este lunes en la comuna de San Miguel, el cual dejó a dos niños fallecidos, mientras el conductor junto a dos personas se dieron a la fuga.

Según la información que se maneja, pasadas las 00:30 horas, el vehículo -que iba con ocho personas a bordo- se dirigía a gran velocidad por Avenida Departamental de oriente a poniente. Al llegar a José Joaquín Prieto, quien estaba al volante no habría respetado una luz roja, provocando el accidente tras impactar con otro auto.

De los ocupantes, el chofer junto a otros dos adultos se dieron a la fuga, mientras el resto quedó gravemente herido, por lo que fueron trasladados a un centro asistencial. Una vez ahí se confirmó el deceso de los dos menores, mientras un tercero está grave. En tanto, otros dos adultos están heridos y habría sindicado a su cuñado como la persona que conducía el auto.

En el lugar donde se produjo el choque en la comuna de San Miguel, la SIAT de Carabineros realiza las pericias para esclarecer cómo ocurrió el hecho. Al interior del auto se encontraron banderas alusivas a Colo Colo, además de varias latas de cerveza, por lo que se presume que estaban celebrando el triunfo del cuadro popular tras el partido del domingo en la tarde.

A raíz de eso es que se investiga si el hecho se produjo debido a que el conductor del auto estaba bajo la influencia del alcohol.