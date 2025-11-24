Trama bielorrusa: diputados oficialistas presentaron AC contra el ministro Simpertigue

Tras ser notificado de la AC en su contra, el magistrado Diego Simpertigue tiene diez días para contestar el libelo.

De tres capítulos consta la acusación constitucional (AC) que diputados oficialistas presentaron contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, en el marco de la denominada trama bielorrusa.

El documento, de 52 páginas, fue formulado por los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, y cuenta con las firmas de los parlamentarios Lorena Pizarro, Ana María Gazmuri, Luis Cuello, Matías Ramírez, Arturo Barrios, Emilia Nuyado, Daniel Melo, Leonardo Soto y Carolina Tello.

En el libelo, los legisladores apuntaron que el juez falló en dos oportunidades a favor de Belaz Movitec en el juicio contra Codelco, así como al hecho de que Simpetigue realizó dos cruceros por Europa junto a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes representaban al consorcio chileno-bielorruso.

Los capítulos de la AC contra el ministro Simpertigue

El primero de los capítulos de la AC contra el ministro Diego Simpertigue se enfoca en un primer viaje que realizó el juez de la Corte Suprema con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, luego de los fallos que favorecieron a Belaz-Movitec.

Respecto del segundo capítulo, apunta al otro viaje que realizó el juez de la Corte Suprema con los mismos abogados, después del fallo que emitió el magistrado a favor de la Inmobiliaria Fundamenta, también representada por Vargas y Lagos.

Por último, el tercer capítulo de la AC contra Simpertigue se refiere a las gestiones que habría realizado para intentar que se nombrara a su yerno, César Maturana, como notario.

Tras el sorteo realizado en la Cámara de Diputados, la comisión que estudiará si procede o no la AC quedó conformada por Cosme Mellado (PR), Álvaro Carter (P. Rep), Mónica Arce (Ind DC), Marco Antonio Sulantay (UDI) y Maite Orsini (suspendida militante del FA).

De acuerdo con el reglamento, la comisión cuenta con un plazo de hasta seis días para pronunciarse respecto del contenido de la acusación.

Por su parte, y tras ser notificado de la AC en su contra, el magistrado de la Corte Suprema Diego Simpertigue tiene diez días para contestar el libelo.

Mantienen prisión para Vargas, Lagos y Migueles

Por otra parte, durante esta jornada la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió mantener en prisión preventiva a los abogados Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gonzalo Migueles.

De esta forma, el tribunal de alzada capitalino ratificó lo dictado por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, que consideró que la libertad de los imputados por cohecho, soborno y lavado de activos representa un peligro público.

De acuerdo con lo resuelto por la Segunda Sala en cuanto al “peligro que la libertad de los imputados representa para el éxito de la investigación, también llamado periculum in mora, esta Corte ha considerado que la investigación se encuentra en curso, existiendo múltiples y relevantes diligencias pendientes, las que incluso pueden involucrar a terceros formalizados y no formalizados, en razón de lo cual la libertad de los coacusados puede entorpecer la realización de las mismas“, concluyó.