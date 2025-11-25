Por distracción indebida de fondos: CDE amplió querella contra Alberto Larraín en arista ProCultura

De acuerdo con la acción judicial, ProCultura recibió más de 1.000 millones de pesos para el proyecto Quédate, pero una parte importante se usó de manera indebida.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) amplió su querella contra el fundador de la fundación ProCultura, Alberto Larraín, y su ex representante legal, Constanza Gómez, tras acusarlos de distracción indebida de fondos.

De acuerdo con lo indicado en la acción judicial, esta acusación contra Larraín es independiente de “todos aquellos ilícitos que puedan surgir durante la investigación de los hechos relacionados, especialmente los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, negociación incompatible y cohecho“.

El documento de ocho páginas apuntó que los acusados “recibieron $1.683.788.000 del patrimonio fiscal, con el destino y uso exclusivo de solventar el proyecto Quédate para la prevención del suicidio. Sin embargo, la fundación distrajo una parte importante de este dinero, utilizándolo indebidamente, lo que significó separarlo de su objeto convenido”.

La distracción de fondos tras la querella contra Alberto Larraín

En esa línea, detalló que “esta conducta impidió la correcta ejecución del proyecto y, una vez finalizado el convenio, generó el incumplimiento de la obligación de restitución del dinero, provocando un perjuicio patrimonial al Estado de Chile ascendente a $1.015.283.548“.

Según estimó el CDE, tanto Larraín como Gómez “desviaron dolosamente los caudales entregados en administración por el Gobierno Regional“, por lo que les cabe responsabilidad como coautores del delito antes descrito.

A la vez, el CDE solicitó la realización de varias diligencias, como la remisión de antecedentes y despachar una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos, entre otros.

El Consejo de Defensa del Estado decidió no incluir al gobernador metropolitano, Claudio Orrego, en el marco de esta última querella.