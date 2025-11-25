Serán formalizados este miércoles: los delitos por los que fueron detenidos seis funcionarios de la PDI

Una indagatoria interna, que se llevó a cabo en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Occidente, los vinculó a diversos delitos.

Seis funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Puente Alto fueron detenidos por la institución, luego de que una indagatoria interna los vinculó a diversos delitos.

Así lo confirmó la policía civil a través de un comunicado, en el cual detalló que la indagatoria se llevó a cabo en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Occidente.

De acuerdo con el reporte de la PDI, los seis funcionarios policiales fueron detenidos esta jornada y en horas del miércoles serán puestos a disposición del respectivo Tribunal de Garantía.

Los delitos por los que fueron detenidos los seis PDI

En el comunicado, la PDI detalló que a los efectivos se los detuvo tras ser vinculados a los delitos de asociación criminal, tráfico ilícito de estupefacientes, malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y contrabando.

Según indicó la policía civil, los seis funcionarios fueron suspendidos de sus labores mientras se tramita su desvinculación de la institución.

“La Policía de Investigaciones de Chile seguirá colaborando con la investigación, lo que se enmarca en la política de transparencia ante hechos que revisten características de delitos y en que se encuentren involucrados funcionarios de nuestra institución”, detalló la policía civil.

“Esto demuestra que los procesos de control e investigación son rigurosos y estrictos, sin importar a quiénes estén dirigidos“, añadió la PDI.

“Cualquier conducta que transgreda la ética, valores y probidad funcionaria no tiene cabida alguna, y siempre se tomarán las más drásticas medidas respecto a quienes se aparten de la ley y la doctrina institucional”, concluyó el texto.

Además de los seis detectives de la PDI de Puente Alto, el procedimiento permitió la detención de un número no precisado de civiles.