Misterio en Casablanca: las cuatro desapariciones que nadie se explica

La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) están trabajando para intentar resolver las desapariciones de cuatro extranjeros, ocurridas en un lapso de pocos días en la comuna de Casablanca, en la Región de Valparaíso.

De acuerdo con lo informado por la policía civil a través de su cuenta en la red social X, se trata de cuatro personas de nacionalidad colombiana, una mujer, dos hombres mayores de edad, y un adolescente de 15 años.

Según las primeras indagatorias realizadas por la PDI, al parecer los cuatro protagonistas de las desapariciones se conocían, dado que existiría un vínculo laboral.

Además, el trabajo policial permitió establecer que a todos se les perdió el rastro entre los días 29 de septiembre y 3 de octubre.

Las cuatro desapariciones en Casablanca

En su reporte, la PDI detalló que las primeras dos de las cuatro despariciones ocurrieron el día lunes 29 de septiembre y correspondieron a Davison Orobio Angulo, de 37 años, y Miguel Ángel Sinisterra Vallecilla, de 35 años.

Las otras dos personas corresponden a José Duván Sinisterra Castillo, de 15 años de edad, y Paula Andrea García Caicedo, de 29 años, a quienes se les perdió el rastro el viernes 3 de octubre.

En todos los casos, las personas fueron vistas por última vez en distintos sectores de la comuna de Casablanca y, según reportó la Fiscalía Regional de Valparaíso, la indagatoria permanece bajo reserva, por lo que no entregó mayores antecedentes.

PDI

PDI

PDI