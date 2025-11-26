Trama bielorrusa: CDE amplía querella contra la ex ministra Ángela Vivanco

El presidente del CDE, Raúl Letelier, se refirió a la ampliación de la querella contra Ángela Vivanco tras participar en una reunión efectuada en La Moneda.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió ampliar la querella contra la ex ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco en el marco de la trama muñeca bielorrusa, según confirmó este miérecoles el presidente de la instancia, Raúl Letelier.

De acuerdo con lo manifestado por Letelier, “el Consejo ha decidido ampliar la querella penal que tiene en este caso contra la ex ministra Ángela Vivanco, y esperamos también ser parte importante de las investigaciones desarrolladas en ese ámbito para poder perseguir a todas las personas y funcionarios públicos que puedan haber intervenido en estos tipos de hechos“.

“Para nuestra institucionalidad es preocupante este tipo de casos. Nosotros sabemos que en los casos penales es claro que hay responsabilidades personales de cada uno de los que han intervenido en este tipo de hechos. Lo entendemos así y, bueno, parte de que las instituciones funcionen es que precisamente se den este tipo de querellas, se den este tipo de persecuciones y obtengamos en algún momento la condena penal que buscamos”, complementó.

Respecto de la querella de capítulos contra Vivanco, Raúl Letelier recordó que “no son tan automáticas como muchas otras audiencias que se dan en el ámbito del proceso penal, sobre todo cuando son casos que tienen algún nivel de complejidad que hace necesario tomarse algo de tiempo para esas audiencias“.

El presidente del CDE abordó la ampliación de la querella contra Ángela Vivanco tras participar en una reunión efectuada en La Moneda, en la que también tomaron parte el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y el titular de Justicia, Jaime Gajardo.

Qué dijo el Ejecutivo sobre la querella del CDE contra Vivanco

Tras la cita en el Palacio, el ministro Álvaro Elizalde se refirió a la decisión del CDE de ampliar la querella contra Ángela Vivanco y enfatizó que “cuando la probidad se ve amenazada, el Estado debe responder con toda la fuerza de las instituciones“.

“Toda conducta eventualmente constitutiva de delito o falta de la probidad debe ser investigada con el máximo rigor y, de comprobarse responsabilidades, corresponde aplicar las sanciones más severas que establece nuestro ordenamiento jurídico”, complementó.

A continuación añadió que “aquí no hay espacio para la duda, la verdad completa y la justicia total son intransables, y Chile demanda y merece claridad absoluta“.

“No debemos olvidar que, finalmente, en este caso se afectó el patrimonio de Codelco y, por tanto, el patrimonio de todas las chilenas y chilenos”, recalcó.

Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, planteó que “esperamos que prontamente nuestro país pueda tener claridad de qué fue lo que ocurrió y además también si es que hay responsables, tal como lo decía el presidente del Consejo, si es que las personas cometieron algún ilícito, sean responsables por sus hechos“.