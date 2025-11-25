Trama bielorrusa: Fiscalía decide investigar pagos de conservador Yáber a Matías Walker y Cristián Araya

El republicano reconoció que el entregó un documento con información del diputado Manouchehri, pero descartó haber recibido pagos por ello.

La Fiscalía Nacional informó que Carmen Gloria Wittwer, fiscal regional de Los Lagos, estará a cargo de investigar las transferencias de dinero del conservador de bienes raíces, Sergio Yáber, al senador Matías Walker y al diputado Cristián Araya, en el marco de la trama bielorrusa.

El MInisterio Público agregó que la persecutora también indagará los pagos de la Inmobiliaria Fundamenta a la sociedad Lagos, Vargas & Silber Asesorías Legales Limitada.

“La decisión de traspasar estas causas a dicha Fiscalía se basa en el conocimiento y análisis previo que maneja la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer. Los hechos informados en los últimos días nacen de la causa madre conocida como caso muñeca bielorrusa, por lo que resulta de toda lógica que la misma fiscal lidere estas nuevas investigaciones”, declaró el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos.

Senador Matías Walker reconoce pagos, pero descarta irregularidades

Ante la polémica, el senador Matías Walker (Demócratas) reconoció haber recibido dos pagos por parte del conservador Yáber, pero descartó irregularidades y aseguró que guardan relación con asuntos familiares, dada su relación de amistad.

“Lo primero que quiero descartar de manera tajante es que esta relación de amistad que he tenido desde hace 15 años con Sergio Yáber, desde que él vivía en Coquimbo, tenga relación alguna con la denominada trama bielorrusa. Eso lo quiero descartar absolutamente y no voy a aceptar ningún atisbo de insinuación que esto tenga que ver con ese caso que es gravísimo”, argumentó el legislador.

Walker detalló que uno de los pagos corresponde al tratamiento de uno de sus hijos que tuvo cáncer, apuntando que “él, al igual que mi familia, me ayudó con apoyo emocional y también con apoyo económico para enfrentar las consecuencias de lo que significan los costos de haber enfrentado una enfermedad catastrófica de un hijo mío”.

“Y también me apoyó, y lo dije desde el primer día, en una pasantía que hizo mi hijo al extranjero y por eso el trato que él le dispensaba como ahijado”, agregó.

Cristián Araya le entregó a Yáber información sobre diputado Manouchehri

El diputado republicano Cristián Araya también enfrentó los micrófonos del Congreso para entregar su versión de los hechos, rechazando haber recibido dinero por parte del conservador Sergio Yáber.

El parlamentario indicó que Yáber lo invitó a una comida en octubre 2025, en el marco de su campaña de reelección, “pero nunca he recibido un peso del señor Yáber ni del señor (Víctor) Valech, y no puedo hacerme cargo de lo que puedan decir terceras personas”.

No obstante el diputado Araya confesó que le entregó una serie de documentos vinculados al diputado Daniel Manouchehri, principal impulsor de la acusación constitucional que terminó con Antonio Ulloa expulsado del Poder Judicial, pero recalcó que no recibió dinero por ello.

“En algún momento salió aludido el diputado Manouchehri, a propósito también de lo que he visto en prensa. Ocasión que en su momento le reenvié ahí mismo un documento, que era un compilado de informaciones, que no le di mayor relevancia y le pedí su opinión“, expresó Araya, momento en el cual el propio legislador del PS apareció en escena para lanzarle un billete de $10 mil.

