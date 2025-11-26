Diputado Cristián Araya deja la bancada y congela militancia del Partido Republicano tras ser vinculado con trama bielorrusa

El presidente de la tienda, Arturo Squella, aseguró que el diputado se mantendrá al margen de la colectividad hasta que se resuelva la investigación por presuntos pagos que habría recibido de conservador Yáber.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, confirmó que el diputado Cristián Araya dejará la bancada (temporalmente) y congelará su militancia tras ser vinculado a la trama bielorrusa por presuntos pagos que habría recibido de parte del conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber.

Lo anterior, luego de que el fiscal nacional Ángel Valencia anunciara que el Ministerio Público investigará penalmente los antecedentes de transferencias de dinero del suspendido conservador de bienes raíces al senador Matías Walker (Demócratas) y el diputado Araya.

En este contexto, el timonel del Partido Republicano en conversación con Radio 13C, sostuvo que el parlamentario de su tienda “me reafirmó todo lo de la declaración, es decir, niega tajantemente lo que sale ahí. Y ayer, justo yo estaba en el Congreso, cuando él hace una declaración pública, un punto de prensa, y me tocó conversar con él. No fue necesario ni siquiera que yo se lo planteara para decirme, mire, si esto sale del entorno de la cosa más de prensa, el dime y direte, inmediatamente yo doy un paso al costado de la bancada“.

La salida del diputado Cristián Araya de la bancada del Partido Republicano

Tras ello, abordó la indagatoria que abrió la Fiscalía y la postura que ha adoptado el legislador: “No sé cuál será el acto concreto, que lo notifiquen o no, pero él de mutuo propio me dijo, yo tengo súper claro nuestra disciplina, cómo hemos actuado“.

A lo que agregó: “Tiene súper claro que esa defensa no es corporativa, como se dice, o sea, no es que vamos a salir todos a defender, sino que tiene que defenderse él“, tal como lo anunció José Antonio Kast hace algunos días.

Siguiendo en esa línea, Squella manifestó que “dentro de los próximos días materializará su salida a la bancada, y espero que pueda dar una defensa en el fondo para defender su honorabilidad”.

En este sentido detalló los pasos a seguir del diputado Araya: “La militancia se congela, es como lo hemos hecho en otras oportunidades, pero me da la impresión de que tiene mucho que ver también con la época electoral que estamos viviendo, o sea, en otras circunstancias no sé si tendría tanto revuelo de acuerdo a lo que él nos está diciendo”.

Posteriormente, el parlamentario comunicó la decisión a través de su cuenta de X: “Ante el anuncio del Ministerio Público de iniciar una investigación relativa a la mención que hicieran terceros sobre mi persona y tras designar a la Fiscalía Regional de Los Lagos como responsable de esclarecer estos hechos, he decidido suspender temporalmente mi participación en la bancada hasta que se resuelva este asunto para no permitir que se siga usando políticamente con el objetivo de perjudicar al Partido y la campaña presidencial”.