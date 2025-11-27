Fundación Salvador Allende tras ser excluida de Presupuesto 2026: “Compromete preservación de archivos históricos”

La institución aseveró que “la medida no solo es injusta, sino también arbitraria, pues somos la única fundación presidencial que queda fuera del financiamiento público”.

La Fundación Salvador Allende expresó su “estupor y disconformidad”, luego que el Congreso Nacional decidiera excluirla de la Ley de Presupuesto 2026, con lo cual quedará sin financiamiento estatal.

A través de una declaración pública, la institución aseveró que “la medida no solo es injusta, sino también arbitraria, pues somos la única fundación presidencial que queda fuera del financiamiento público”.

“Durante décadas, la Fundación Salvador Allende ha desarrollado un trabajo ininterrumpido en la promoción de la memoria, el arte, los derechos humanos y los valores democráticos. La eliminación total de nuestro presupuesto compromete seriamente la continuidad de nuestras actividades, programas educativos, preservación de archivos históricos y el funcionamiento de nuestras instituciones asociadas”, argumentaron.

En esta línea, apuntaron que han cumplido la normativa vigente al momento de rendir los recursos entregados por el fisco, “por lo tanto, decisión es incomprensible”.

“Hacemos un llamado a las autoridades a reconsiderar esta decisión, entendiendo que la labor que realizamos no sólo resguarda parte fundamental de la historia de Chile, sino que también aporta al debate público, al fortalecimiento de la democracia y al acceso equitativo a la cultura, puntualizó la fundación, quien recalcó que “continuaremos trabajando para preservar el legado del ex presidente Salvador Allende Gossens”.