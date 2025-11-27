Trama bielorrusa: los millonarios aportes del conservador Yáber a Ulloa, notarios y el cóctel para Vivanco

Tras una primera transferencia de $300 mil en febrero de 2019, el abogado le depositó $1 millón durante 74 meses seguidos a Antonio Ulloa.

El suspendido conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, realizó millonarios pagos al ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, pero también registra transacciones a la Asociación de Notarios, así como un “aporte” para un cóctel en honor a la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, vinculada a la denominada trama bielorrusa.

De acuerdo con lo revelado tras la revisión de sus cuentas bancarias, Yáber realizó transferencias que suman $74,8 millones al destituido magistrado de la Corte de Apelaciones.

Según el detalle, tras una primera transferencia de $300 mil en febrero de 2019, el abogado le depositó $1 millón durante 74 meses seguidos a Antonio Ulloa.

En las transferencias, Yáber hacía referencia a una supuesta ahijada con mensajes como “abrazo compa, cariños a mi ahijada” (5 de julio de 2022) y “abrazos y cariños a mi ahijada” (5 de abril de 2024), según informó el medio Reportea.

Los otros millonarios aportes del conservador Yáber

Otras transacciones que realizó el suspendido conservador Sergio Yáber que investiga la Fiscalía se vinculan a la Asociación de Notarios y un cóctel para la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

En el primer caso, se mencionó el vínculo de Yáber con el titular de la segunda notaría de Santiago, Francisco Leiva, con quien comparte una sociedad registrada en el Diario Oficial, según recordó T13.

Pero su cercanía con el mundo notarial proviene de años, pues él mismo lo fue en Coquimbo, al igual que su padre y su hermano.

Ello explicaría los aportes que realizó al círculo de notarios que realizó cuando, durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, su ministro de Justicia, Hernán Larraín, intentó hacer cambios, ya que “no podemos seguir con un sistema del siglo pasado o anterior, y que beneficia a los notarios, pero no a la gente“.

Así, de acuerdo con lo informado por este último medio, el 13 de septiembre de ese año, Yáber aportó un millón de pesos a la Asociación de Notarios, bajo el concepto de “cuota extraordinaria campaña comunicacional”. Un año después hizo otra transferencia por $2 millones, correspondiente a una “Cuota Extraordinaria 2da Categoría”.

Y, pese a que ha descartado una cercanía con Ángela Vivanco, hay constancia de un traspaso como “aporte” para el cóctel con el que en 2024 se celebraron los 40 años de docencia de la ex ministra de la Corte Suprema en la Universidad Católica.

La mencionada transferencia la realizó Yáber a la cuenta bancaria de Max Pávez, uno de los gestores del evento. “Hola Max, cómo estás, aporte AV”, escribió en el mensaje que acompañó la transacción de $300 mil.