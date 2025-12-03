Aprueban prohibición de celulares en colegios: cuándo comenzará a regir

Su propósito es disminuir las distracciones al interior de las salas de clases, a fin de mejorar la convivencia escolar y el rendimiento de los alumnos.

La Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de ley a través del cual se prohíbe y regula el uso de los teléfonos celulares en los colegios del país.

La iniciativa superó su tercer trámite legislativo sin votos en contra, por lo que a continuación será remitida al Ejecutivo para su promulgación como ley.

De acuerdo con lo indicado en el proyecto, su propósito es disminuir las distracciones al interior de las salas de clases, a fin de mejorar la convivencia escolar y el rendimiento de los alumnos.

A fin de aprobar la iniciativa, durante la jornada la Cámara Baja votó favorablemente en seis ocasiones las modificaciones y enmiendas al proyecto original realizadas en el Senado.

Cuándo comenzará a regir la prohibición de celulares en colegios

Luego de su promulgación, la nueva ley comenzará a regir a partir del año escolar 2026 en todos los establecimientos parvularios, básicos y medios del país.

En concreto, los establecimientos educacionales deberán actualizar sus reglamentos internos sobre el uso de teléfonos celulares antes del 30 de junio del próximo año.

Tras ello, se prohibirá el uso de los teléfonos celulares durante todas las actividades curriculares en los colegios de todo el país, aunque se establecieron excepciones específicas, como situaciones de salud, emergencias o catástrofes.

A ellas se suman eventuales actividades pedagógicas en las que el teléfono celular resulte necesario, así como solicitudes fundadas de apoderados por motivos de seguridad.

La ley también contempla que en 2030 el Ministerio de Educación tendrá que presentar una evaluación nacional sobre convivencia, rendimiento, bienestar socioemocional y acceso digital.

Al comentar el tema, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, calificó la aprobación de la iniciativa como “un paso muy significativo”, ya que el uso extendido de los teléfonos celulares en las aulas de los colegios “se ha convertido en un flagelo sin control, una de las principales pandemias que afectan hoy a niños, niñas y jóvenes” tanto en Chile como en el resto del mundo.