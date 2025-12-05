Diputado Brito (FA) reveló importante dato de chofer que atropelló a estudiante en el Cruce de la Muerte en Valparaíso

El sujeto será formalizado este viernes por el accidente que terminó con resultado de muerte.

Una estudiante fue atropellada por el chofer de una micro en lo que se conoce como el Cruce de la Muerte en Valparaíso. El hecho ocurrió en Avenida Playa Ancha con calle alcalde Barrios, en cercanías de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Valparaíso (UV).

Según la información que maneja Carabineros, la joven iba cruzando por un paso peatonal cuando el conductor de la máquina no respetó la zona regulada a la hora de virar. De esta forma, aplastó a la víctima, quitándole la vida.

La fiscal María Loretto Herrmann aclaró que el arresto del sujeto se dio por el “accidente con resultado de muerte” y este viernes será su formalización, luego de que se optara por ampliar su detención.

A raíz de lo ocurrido, el diputado Jorge Brito (FA) ofició a la Seremi de Transportes para exigir medidas en el sector del Cruce de la Muerte puesto que no es primera vez que se registra un hecho así.

En dicho escrito, el parlamentario reveló un dato no menor. En él aseguró que, según fuentes cercanas, el chofer de la micro que mató a esta joven estudiante en Valparaíso, dio positivo no solo en cannabis sino que también en cocaína.

Esta situación, advirtió el diputado Brito, “podría agravar aún más la responsabilidad asociada a su conducción y la eventual comisión de faltas gravísimas a la normativa vigente”.