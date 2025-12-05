Emergencia en Osorno: brote de varicela afecta a decenas de estudiantes y uno está grave

Se trata de una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por el contacto o por vía aérea a través de gotitas de saliva.

La Seremi de Salud de Los Lagos ordenó suspender las clases presenciales del Colegio Saint Thomas de Osorno hasta el 12 de diciembre, tras analizar el brote de varicela que afecta al establecimiento.

La determinación se tomó luego de una reunión en la que participaron representantes del colegio, el Departamento Provincial de Educación, el Cesfam del sector y el equipo directivo.

Cristian Rosas, profesional de la Unidad de Epidemiología de la Seremi de Salud, recalcó que, si bien la varicela es una enfermedad habitual, en esta ocasión “sumó efectos que agravaron la condición de dos estudiantes que fueron hospitalizados”.

Sobre el estado de los menores, Rosas explicó que “uno de ellos no fue tan grave, pero el otro terminó con ventilación mecánica invasiva. Y afortunadamente nos enteramos que uno está por irse de alta, y el otro, el niño con ventilación mecánica, está despierto, consciente y está pidiendo irse a su casa”.

Según indicó la autoridad sanitaria, hubo un total de 17 casos con certificado médico, dos de ellos hospitalizados, además de varias ausencias que podrían corresponder a contagios aún no diagnosticados. Todo esto ocurre en un escenario de alta transmisibilidad, considerando que el periodo de incubación de la enfermedad puede llegar a los 20 días.

Brote de varicela en el sur: cuáles son los síntomas y qué vacunas disminuyen el contagio

La varicela es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por el virus varicela-zóster. Afecta principalmente a niños, aunque también puede presentarse en adultos, donde suele ser más severa.

Se transmite por contacto directo con las lesiones de la piel o por vía aérea a través de gotitas de saliva. Entre sus síntomas más comunes se encuentran fiebre, malestar general, dolor de cabeza y la aparición de un característico sarpullido con ampollas. Estas lesiones aparecen en brotes y pueden cubrir gran parte del cuerpo, incluyendo cuero cabelludo y mucosas.

En nuestro país existe una vacuna segura y eficaz para prevenir la varicela, incluida, desde el 2016, en el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI).

Esta corresponde a la vacuna contra la varicela de virus atenuado, que se administra generalmente a los 18 meses de edad. Además, en el mercado privado también están disponibles vacunas combinadas como la Tresvírica (sarampión, rubéola y paperas) y otras formulaciones que incluyen la varicela dentro de esquemas más amplios, como la tetravírica (SRP + varicela), recomendadas para reforzar la inmunidad en niños y adultos que no han tenido la enfermedad ni han sido vacunados previamente.