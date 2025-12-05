Justicia da el favor CDE y mantiene multa de 1.000 UF a aseguradora por no devolver los recursos entregados a ProCultura

“Tal como dijimos desde el primer día, vamos a recuperar cada peso del programa de prevención del suicidio Quédate. Hoy la justicia nos da la razón. La aseguradora ASPOR intentó dilatar y esquivar su única obligación: pagar una póliza válida y exigible”, indicó el gobernador Claudio Orrego.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por la Aseguradora Porvenir S.A. (ASPOR) para no pagar a la Gobernación Metropolitana las cinco pólizas de garantías asociadas al Programa Quédate de la cuestionada Fundación ProCultura.

Con esto, se mantiene la multa de 1.000 UF ($39,6 millones) impuesta por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) contra ASPOR por no concretar el pago de las pólizas por el término anticipado de Quédate, orientado en la prevención del suicidio, ocurrido en noviembre de 2023, y que llegan a los $1.683 millones.

La Corte determinó que el procedimiento sancionatorio- seguido por la CMF- se ajustó a derecho y que la aseguradora incurrió en acciones que entorpecieron el pago de garantías de primer requerimiento, esencial para proteger los recursos públicos transferidos por el Gobierno Regional a Procultura en el marco del programa Quédate.

Según la determinación el tribunal de alzada, al involucrar pólizas de seguro de primer requerimiento, ASPOR no puede ni pedir más antecedentes, cuestionar el monto, diferir el pago a su criterio y tampoco judicializar antes de pagar.

“Tal como dijimos desde el primer día, vamos a recuperar cada peso del programa de prevención del suicidio Quédate. Hoy la justicia nos da la razón. La aseguradora ASPOR intentó dilatar y esquivar su única obligación: pagar una póliza válida y exigible”, indicó el gobernador Claudio Orrego.

La autoridad regional recalcó que “esta sentencia confirma que la ley está de nuestro lado y, en consecuencia, también el fallo de la Comisión para el Mercado Financiero, que sancionó a esta empresa por su incumplimiento. Vamos a seguir hasta el final. Con los recursos públicos no se juega y quienes incumplen con esta norma no pueden pretender impunidad”.

ASPOR responde a fallo de la Corte de Apelaciones

ASPOR se refirió a la mantención de la multa de 1.000 UF que le interpuso la CMF por el no pago de las pólizas a la Gobernación Metropolitana por los recursos entregados a ProCultura.

En una declaración pública, la aseguradora indicó que “insistiremos en la Corte Suprema para que se corrija esta interpretación, pues estimamos que con ella se establece un precedente nefasto para el buen funcionamiento del mercado asegurador”.

“Como compañía reconocemos la facultad sancionatoria de la CMF, pero estimamos que esta excedió su potestad legal atribuyendo a la compañía una intencionalidad en su actuar en cuanto a que esta habría dilatado u obstaculizado el pago en una póliza de garantía a primer requerimiento”, precisó.

Respecto a las pólizas de garantía, ASPOR dejó en claro que “los fondos de la boleta de garantía se encuentran debidamente provisionados para su pago inmediato, en el caso que la justicia determine la existencia del convenio Quédate de la Fundación Procultura”.