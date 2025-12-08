Instituto Nacional: indagan a dos profesores por presunto apoyo a “overoles blancos”

El jefe comunal de Santiago cuestionó a la administración de Hassler de no informar sobre lo sucedido y archivar el informe de las autoridades del establecimiento.

Mario Desbordes (RN), alcalde de Santiago, informó que dos profesores del Instituto Nacional están siendo investigados por su eventual apoyo a los “overoles blancos” para concretar desórdenes y barricadas en las afueras del establecimiento.

Según precisó El Mercurio, los antecedentes son parte de un informe emitido por las autoridades del Instituto Nacional en septiembre el año pasado, que fue enfrentado a la Dirección de Educación Municipal de Santiago (DEM), durante la alcaldía de Irací Hassler (PC).

Desbordes puntualizó que el documento está en calidad de reservado mientras se concreta la investigación en contra de los docentes, pero precisó que “habla de hechos graves, hay testimonios, antecedentes, pruebas y denuncias hechas por la policía”.

El jefe comunal de Santiago cuestionó a la administración de Hassler de no informar sobre lo sucedido y archivar el informe.

“No realizó nada, ninguna denuncia a la fiscalía, menos una querella, y tampoco un sumario administrativo, y nos parece que aquí podría haber una infracción grave a las obligaciones de la alcaldesa, que era la sostenedora, y del director de educación”, puntualizó.

Los profesores del Instituto Nacional apuntados

Los docentes que habrían participado de esta colaboración con los “overoles blancos” serían un profesor del departamento de Educación Física, coordinador de 7 y 8 básico, a cargo del taller de vóleibol; y una docente del Departamento de Filosofía.

Estos habrían sido identificados luego que la avanzada del presidente Gabriel Boric viera a estudiantes sacando materiales de sus autos, cuando el mandatario concurrió al Instituto Nacional en agosto del año pasado.

Ante esta situación, Mario Desbordes ordenó “un sumario de inmediato, y las medidas que se puedan tomar con los profesores dependen de lo que resuelva el fiscal administrativo que realiza el sumario. No sé por qué la gestión anterior no hizo nada, ni los directores. Es un tema que habrá que investigar ahora”.

Junto con ello, apuntó a “la inacción de Hassler fue permanente; no quería usar Aula Segura, constantemente había una suerte de mirada hacia el techo cuando sucedían estas situaciones. Ella siempre relativizó estos hechos cuando era concejala y lo hizo como alcaldesa”.