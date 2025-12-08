Marcado por peregrinación a Lo Vásquez: balance de fin de semana largo deja 10 fallecidos y más de 350 accidentes en el país

Más de un millón de fieles llegó a la Ruta 68 en una jornada evaluada como positiva por las autoridades regionales en materia vial.

Carabineros de Chile entregó este domingo el balance preliminar correspondiente al fin de semana largo, con datos recopilados entre las 17:00 horas del viernes 5 de diciembre y las 23:59 horas del domingo, jornadas marcadas por la peregrinación de feligreses al Santuario de Lo Vásquez.

Según la institución, en este periodo se registraron 10 personas fallecidas en siniestros viales y un total de 354 accidentes de tránsito a nivel nacional, cifras que mantienen en alerta a las autoridades ante el alto flujo vehicular propio de estas fechas.

El reporte también detalló que 379.554 vehículos salieron de la región Metropolitana hasta el domingo 7 de diciembre, una cifra que refleja el intenso movimiento en las principales rutas del país. En materia de controles, Carabineros informó que se realizaron 45.762 fiscalizaciones, las que derivaron en 156 personas detenidas y 1.445 infracciones cursadas en distintos puntos del territorio nacional.

Durante estos días miles de fieles participaron este domingo en la primera jornada de la tradicional peregrinación a la Virgen de Lo Vásquez, en la región de Valparaíso. Debido a esta masiva convocatoria, Transporte Informa del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones anunció que el tránsito en la Ruta 68 se habilitaría completamente alrededor de las 22:00 horas, siguiendo las instrucciones de Carabineros para resguardar la seguridad de los asistentes.

Balance de la Delegación Presidencial de Valparaíso por la peregrinación a Lo Vásquez: 1.300.000 personas

El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, destacó el desarrollo de la actividad religiosa y valoró la conducta de los participantes. Calificó la jornada con un comportamiento general “muy bueno”, en una movilización que reunió a una multitud de fieles y ciclistas.

“Hemos hecho un balance bastante positivo hasta el momento. Ha habido una concurrencia muy relevante, calculada en el orden de un 1.300.000 personas“, explicó, subrayando que la procesión continuaba al cierre del informe.

Asimismo, la autoridad resaltó la actitud de quienes se desplazaron por la zona durante el fin de semana largo. “Ha habido un comportamiento muy bueno de quienes asisten, de quienes peregrinan y también de quienes han aprovechado este fin de semana largo para venir a la zona costera“, puntualizó.