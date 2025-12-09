En qué consiste la Ley de Seguridad Municipal: de la prevención a las sanciones por agresiones

La iniciativa contempla la colaboración entre los municipios, las policías, la fiscalía, la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) y el Ministerio de Seguridad.

El presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, citó para la tarde de este martes a una sesión especial con el propósito de tratar la Ley de Seguridad Municipal, cuya tramitación fracasó en horas de la mañana debido a la masiva ausencia de parlamentarios.

“El tema principal que se va a ver hoy día se va a ver exactamente igual, que es seguridad en municipalidades, que es todo el apoyo que presta Carabineros a las municipalidades“, apuntó el legislador de Renovación Nacional.

Entre los temas que aborda el proyecto de ley se cuenta la creación del Comité Operativo de Seguridad, instancia de colaboración entre el municipio, las policías, la fiscalía, la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) y el Ministerio de Seguridad.

Además, la iniciativa regula y precisa los requisitos para el nombramiento de los directores municipales de seguridad.

Prevención como parte de la seguridad municipal

De igual forma, la iniciativa que trata la seguridad municipal consagra la prevención como una función principal y prioritaria para las municipalidades, las que podrán llevar a cabo patrullajes, labores de inspección y fiscalización, así como la prestación de auxilio a las víctimas de delitos, televigilancia y el control e incautación de especies del comercio ilegal.

En el caso de los patrullajes, se podrán realizar de manera mixta junto a Carabineros en áreas como la fiscalización de medidas de protección por violencia intrafamiliar, el control de medidas cautelares y la detección del consumo de alcohol y drogas en la vía pública.

A la vez, el proyecto crea por ley la figura del inspector municipal y define las sanciones para quienes los agredan en el cumplimiento de su labor.

En este sentido, se especifican los elementos defensivos y de protección con los que podrán contar, los cuales serán financiados por la Subsecretaría de Prevención del Delito, en el caso de que el municipio en cuestión no disponga de los recursos necesarios.