Domingo negro: un muerto y seis heridos dejan accidentes de tránsito en Colina y Viña del Mar

En el hecho ocurrido en la Ciudad Jardín, la conductora de uno de los automóviles involucrados fue detenida tras dar positivo en el alcotest.

Un muerto y seis heridos fue el saldo de dos accidentes de tránsito ocurridos este domingo en Colina y Viña del Mar, respectivamente, de acuerdo con lo informado por Carabineros.

El caso más grave ocurrió en horas de la mañana en la Ruta 57 Los Libertadores, en la comuna de Colina, cuando, por motivos que se investigan, la lavadora que transportaba un camión cayó a la carretera, tras lo cual el vehículo detuvo su marcha.

Uno de los ocupantes se bajó para recoger el aparato, momento en que fue atropellado por otro vehículo que circulaba en el mismo sentido, lo que le provocó la muerte a la víctima a raíz del impacto.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, quienes realizaron diversas pericias destinadas a aclarar lo ocurrido. Según la información policial, tanto el copiloto del camión como otros ocupantes se dieron a la fuga del lugar.

Accidente en Viña del Mar dejó seis heridos

Además del accidente que dejó un muerto en Colina, en horas de la madrugada ocurrió otro en Viña del Mar, el que tuvo un saldo de seis heridos de diversa consideración, uno de ellos de gravedad.

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por Carabineros, el hecho ocurrió alrededor de las 05:00 horas en la intersección de calle Viana con avenida La Marina, a metros del Reloj de Flores.

Según el reporte policial, un vehículo particular que circulaba desde Viña del Mar hacia Valparaíso no respetó la luz roja del semáforo ubicado en ese lugar, tras lo cual impactó a un colectivo que transitaba con pasajeros en su interior.

Producto del fuerte impacto, el taxi colectivo perdió el control y dio varias vueltas, mientras que el auto particular también registró graves daños.

De los seis heridos, cuatro corresponden al vehículo que cometió la infracción, mientras que los otros dos se trasladaban en el colectivo.

Efectivos policiales que llegaron al lugar le realizaron la prueba del alcotest a la conductora del automóvil, el que dio resultado positivo, tras lo cual fue detenida.