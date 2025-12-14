VIDEO – Lo que dejó el aviso de bomba en local de votación de Valparaíso

El procedimiento del GOPE se ha extendido más de lo usual, lo que ha molestado a los votantes que esperan poder sufragar.

El liceo Eleuterio Ramírez, ubicado en el Cerro O’Higgins en Valparaíso y que funciona como local de votación, tuvo que ser evacuado por un aviso de bomba cuando cientos de personas se aprontaban a votar en esta segunda vuelta presidencial durante la mañana de este domingo.

Según se informó, a eso de las 11:00 horas fue una llamada anónima al 133 de Carabineros el que alertó de la situación, por lo que rápidamente se comenzó a obligar a quienes se encontraban en el lugar a salir de manera obligatoria.

A la espera del GOPE, Carabineros vigiló preventivamente el lugar, sin encontrar mayores inconvenientes. Una vez que arribó el equipo especializado se dio inicio a un procedimiento que se ha extendido más de lo normal, lo que ha molestado a los votantes.

Varios de ellos se han manifestado por la demora, considerando que existen muchas personas de la tercera edad que no pueden mantenerse en pie por un periodo muy prolongado, además de discapacitados.

De momento, se espera que las autoridades correspondientes se refieran a este aviso de bomba en el local de votación en Valparaíso, mientras la gente se mantiene en las afueras del establecimiento esperando poder entregar su sufragio.