Durante la mañana de este jueves 18 de diciembre, Metro de Santiago comunicó el cierre temporal de 12 estaciones de la Línea 2 a raíz de un inconveniente con un tren.

El incidente se registra específicamente en la estación Lo Ovalle en la comuna de La Cisterna, donde una tren permanece detenido.

Debido a esta situación, el servicio solo está operativo entre las estaciones Franklin y Vespucio Norte, lo que obligó a suspender el servicio en pleno horario punta.

El aviso fue difundido mediante redes sociales de Metro de Santiago, lo que provocó inquietud entre los usuarios que se trasladaban hacia sus lugares de trabajo y estudio.

Metro de Santiago cierra 12 estaciones: revisa cuáles son y por qué se suspendió el servicio

El Llano

San Miguel

Lo Vial

Departamental

Ciudad del Niño

Lo Ovalle

El Parrón

La Cisterna

El Bosque

Observatorio

Copa Lo Martínez

Hospital el Pino

Como parte de las medidas adoptadas, Metro de Santiago dispuso un justificante oficial para las personas que deban acreditar atrasos ante sus trabajos o instituciones.

“¡Atención! A raíz del retraso que afecta a la #L2, dejamos disponible un justificativo para quienes lo requieran”, indicaron desde Metro.

El documento se encuentra alojado en el sitio web de la compañía y puede descargarse de manera rápida y sin costo en ESTE LINK.