Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
País

Metro de Santiago cierra 12 estaciones: revisa cuáles son y por qué se suspendió el servicio

La empresa dispuso un justificante oficial para las personas que deban acreditar atrasos ante sus trabajos o instituciones.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

Durante la mañana de este jueves 18 de diciembre, Metro de Santiago comunicó el cierre temporal de 12 estaciones de la Línea 2 a raíz de un inconveniente con un tren.

El incidente se registra específicamente en la estación Lo Ovalle en la comuna de La Cisterna, donde una tren permanece detenido.

Debido a esta situación, el servicio solo está operativo entre las estaciones Franklin y Vespucio Norte, lo que obligó a suspender el servicio en pleno horario punta.

El aviso fue difundido mediante redes sociales de Metro de Santiago, lo que provocó inquietud entre los usuarios que se trasladaban hacia sus lugares de trabajo y estudio.

Metro de Santiago cierra 12 estaciones: revisa cuáles son y por qué se suspendió el servicio

  • El Llano
  • San Miguel
  • Lo Vial
  • Departamental
  • Ciudad del Niño
  • Lo Ovalle
  • El Parrón
  • La Cisterna
  • El Bosque
  • Observatorio
  • Copa Lo Martínez
  • Hospital el Pino

Como parte de las medidas adoptadas, Metro de Santiago dispuso un justificante oficial para las personas que deban acreditar atrasos ante sus trabajos o instituciones.

¡Atención! A raíz del retraso que afecta a la #L2, dejamos disponible un justificativo para quienes lo requieran”, indicaron desde Metro.

El documento se encuentra alojado en el sitio web de la compañía y puede descargarse de manera rápida y sin costo en ESTE LINK.

Notas relacionadas

Silvia Martínez de Narváez: en defensa del periodismo
Sociedad

Silvia Martínez de Narváez: en defensa del periodismo

La directora del prestigioso Premio Nacional Simón Bolívar, el Pulitzer de Colombia, habla de los 50 años del galardón reconociendo a los mejores periodistas de su país, de la importancia que tiene esta iniciativa para sostener la democracia y de los desafíos que enfrentan hoy los medios de comunicación en todo el mundo: “El periodismo se va a mantener, no hay manera de que vaya a ser reemplazado por influenciadores o individuos que se sitúan en el llamado periodismo ciudadano, que es algo que no existe”.

Felipe Ramos
Bienal de Chicago: tiempos de cambio radical
Cultura

Bienal de Chicago: tiempos de cambio radical

Mientras el invierno avanza sobre el lago Michigan y la ciudad se ilumina con su resplandor habitual, la 6ta Bienal de Chicago invita a imaginar que la arquitectura puede operar como radar sensible, capaz de detectar las vibraciones de un tiempo que se va modificando a gran velocidad.

Jeannette Plaut