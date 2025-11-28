Por segunda vez en un día: Metro de Santiago cierra nueve estaciones en la Línea 4

Por segunda vez en un día, Metro de Santiago informó que debió suspender su servicio y cerrar varias estaciones, esta vez en la Línea 4.
Mediante sus redes sociales, la empresa informó que nueve estaciones permanecen cerradas y que los trenes solo están operando entre Las Torres y Plaza de Puente Alto.
Asimismo, detallaron que la suspensión del servicio se debe a la presencia de una persona en la vía.
Metro de Santiago cierra nueve estaciones en la Línea 4
De acuerdo a la información entregada por Metro de Santiago, las estaciones de la Línea 4 que están cerradas son:
- Tobalaba (combinación suspendida)
- Cristóbal Colón
- Francisco Bilbao
- Simón Bolivar
- Plaza Egaña (combinación suspendida)
- Los Orientales
- Grecia
- Los Presidentes
- Quilín
Junto a ello, Red Movilidad indicó que dispuso de buses de apoyo para los pasajeros que se desplazan por el tramo afectado con las líneas:
- 412
- 418
- 429
- 712
- D02
- 225
- 216
- 219e
Si hoy necesitas desplazarte en el Metro, puedes consultar EN ESTE LINK para verificar si hay estaciones cerradas o con algún tipo de incidencia en el servicio.
Esta nueva suspensión se suma a la ocurrida durante la mañana de hoy, cuando, debido también a la presencia de una persona en la vía, se debió interrumpir la circulación de trenes entre cuatro estaciones de la Línea 1.