Por segunda vez en un día: Metro de Santiago cierra nueve estaciones en la Línea 4

La empresa detalló que la suspensión del servicio se debe a la presencia de una persona en la vía.

Por segunda vez en un día, Metro de Santiago informó que debió suspender su servicio y cerrar varias estaciones, esta vez en la Línea 4.

Mediante sus redes sociales, la empresa informó que nueve estaciones permanecen cerradas y que los trenes solo están operando entre Las Torres y Plaza de Puente Alto.

Asimismo, detallaron que la suspensión del servicio se debe a la presencia de una persona en la vía.

Metro de Santiago cierra nueve estaciones en la Línea 4

De acuerdo a la información entregada por Metro de Santiago, las estaciones de la Línea 4 que están cerradas son:

Tobalaba (combinación suspendida)

Cristóbal Colón

Francisco Bilbao

Simón Bolivar

Plaza Egaña (combinación suspendida)

Los Orientales

Grecia

Los Presidentes

Quilín

Junto a ello, Red Movilidad indicó que dispuso de buses de apoyo para los pasajeros que se desplazan por el tramo afectado con las líneas:

412

418

429

712

D02

225

216

219e

Si hoy necesitas desplazarte en el Metro, puedes consultar EN ESTE LINK para verificar si hay estaciones cerradas o con algún tipo de incidencia en el servicio.

Esta nueva suspensión se suma a la ocurrida durante la mañana de hoy, cuando, debido también a la presencia de una persona en la vía, se debió interrumpir la circulación de trenes entre cuatro estaciones de la Línea 1.