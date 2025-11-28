Secciones
Por segunda vez en un día: Metro de Santiago cierra nueve estaciones en la Línea 4

La empresa detalló que la suspensión del servicio se debe a la presencia de una persona en la vía.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

Por segunda vez en un día, Metro de Santiago informó que debió suspender su servicio y cerrar varias estaciones, esta vez en la Línea 4.

Mediante sus redes sociales, la empresa informó que nueve estaciones permanecen cerradas y que los trenes solo están operando entre Las Torres y Plaza de Puente Alto.

Asimismo, detallaron que la suspensión del servicio se debe a la presencia de una persona en la vía.

Metro de Santiago cierra nueve estaciones en la Línea 4

De acuerdo a la información entregada por Metro de Santiago, las estaciones de la Línea 4 que están cerradas son:

  • Tobalaba (combinación suspendida)
  • Cristóbal Colón
  • Francisco Bilbao
  • Simón Bolivar
  • Plaza Egaña (combinación suspendida)
  • Los Orientales
  • Grecia
  • Los Presidentes
  • Quilín

Junto a ello, Red Movilidad indicó que dispuso de buses de apoyo para los pasajeros que se desplazan por el tramo afectado con las líneas:

  • 412
  • 418
  • 429
  • 712
  • D02
  • 225
  • 216
  • 219e

Si hoy necesitas desplazarte en el Metro, puedes consultar EN ESTE LINK para verificar si hay estaciones cerradas o con algún tipo de incidencia en el servicio.

Esta nueva suspensión se suma a la ocurrida durante la mañana de hoy, cuando, debido también a la presencia de una persona en la vía, se debió interrumpir la circulación de trenes entre cuatro estaciones de la Línea 1.

