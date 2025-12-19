La empresa recalcó que no fija los valores al consumidor, y que sus estimaciones se basan en factores internacionales y normativos.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) dio a conocer su Informe de Precios Estimados de los Combustibles, donde detalla las modificaciones que regirán a partir de este jueves.

El reporte, publicado en la antesala de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, señala que los precios de los combustibles se mantendrán sin cambios, con la única excepción del kerosene, que registrará una baja en su valor.

Enap enfatizó que no tiene control sobre los precios finales que enfrentan los consumidores. “Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno, por lo que este informe no debe interpretarse como una fijación de precios al consumidor final”, aclaró la empresa estatal.

Asimismo, la compañía explicó que sus proyecciones se basan en elementos internacionales y normativos, como los precios de importación desde mercados de referencia como la Costa del Golfo en Estados Unidos, los costos de transporte marítimo, y los mecanismos de regulación como el MEPCO y el FEPP.

¿Cómo variarán los precios de los combustibles? Revisa los nuevos valores previo a la Navidad

Para esta semana, la variación estimada en el precio de los combustibles es de: