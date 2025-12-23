Estaba prófugo y fue capturado: la condena que debe cumplir Nicolás Piña por delito cometido en el estallido social

El ingeniero, quien era buscado desde enero, fue visitado por Gabriel Boric en Santiago 1 en 2021 cuando era candidato presidencial.

Carabineros confirmó que durante la madrugada de este martes 23 de diciembre fue capturado en la vía pública Nicolás Piña, quien se encontraba prófugo desde el pasado mes de enero.

El joven de profesión ingeniero fue detenido en medio de protestas, en el marco del estallido social. Tras someterse a juicio, fue condenado por el delito de homicidio frustrado a carabinero en ejercicio, el delito consumado de lanzamiento de artefacto incendiario y hurto simple por una causa que tenía pendiente.

Entre febrero de 2021 y marzo de 2022, el también padre de dos hijos cumplió la medida cautelar de prisión preventiva en Santiago 1, donde en julio fue visitado por el entonces candidato presidencial Gabriel Boric.

Posteriormente quedó solo con arraigo nacional, pero los querellantes del caso -CDE y el Ministerio del Interior- apelaron. Si bien el tribunal lo desestimó, la Corte de Apelaciones falló a favor en octubre de 2023. El 16 de ese mismo mes se conoció la sentencia: diez años de cárcel tras ser declarado culpable en dos de los tres delitos que se le imputaban.

Sin embargo, la Defensoría presentó un recurso de nulidad en la Corte Suprema, por lo que Nicolás Piña seguía en libertad a la espera de esa decisión.

Fue en enero de este año cuando el máximo tribunal confirmó la condena del ingeniero, por lo que Carabineros acudió a su domicilio. Una vez en el lugar, el sujeto no estaba y desde entonces fue declarado prófugo de la justicia.

La detención

Eso hasta que Carabineros lo detuvo en la vía pública, en el marco de un control. Según publicó La Tercera, la policía ya lo había ubicado hace días y al momento de la detención, no puso resistencia.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, indicó que “es un prófugo de la justicia y por lo tanto el Gobierno manifiesta la satisfacción de su detención para el cumplimiento de su condena. Ha sido detenido y ha sido puesto a disposición del tribunal para el ingreso a Gendarmería en cumplimiento con su condena”.