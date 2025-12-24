En tres días se han registrado asesinatos, ataques con armas y agresiones en la vía pública, causando la preocupación de la población.

En las horas previas a Navidad, una seguidilla de crímenes han vuelto a instalar la preocupación por la seguridad en distintas comunas del país.

Homicidios, ataques con armas y agresiones en la vía pública se registraron en un corto período de tiempo, generando alarma entre vecinos y obligando a un despliegue reforzado de equipos policiales y de emergencia.

Lamentablemente, estos episodios se realizaron en un contexto de alta circulación de personas por las compras y reuniones propias de la fecha, lo que acentuó la sensación de vulnerabilidad.

Debido a lo anterior, las autoridades reforzaron patrullajes preventivos en sectores considerados críticos, mientras que hicieron un llamado a la comunidad a colaborar con información y a mantener medidas de autocuidado durante las celebraciones.

Violentos crímenes marcan las horas previas a Navidad: homicidios y ataques en distintas comunas

Dos muertos en feria navideña de La Florida

El martes 23 de diciembre, en la intersección de Avenida México con Gerónimo de Alderete, un ataque armado perpetrado por un sujeto desconocido en motocicleta dejó dos fallecidos y una persona lesionada.

Testigos indicaron que el agresor efectuó cerca de diez disparos dirigidos a una locataria del sector. Las víctimas fatales tenían 83 y 46 años y murieron pese a ser trasladadas de urgencia al hospital, mientras que un hombre de 37 años resultó herido y se encuentra fuera de riesgo vital. La Fiscalía del Crimen Organizado y Homicidios asumió la investigación, con la Brigada de Homicidios de la PDI realizando los peritajes para esclarecer el hecho y localizar al responsable.

Mujer murió tras caer de un piso 14

Una joven de 24 años murió la madrugada del martes tras caer desde el piso 14 de un edificio en el sector de Mirador Azul con Froilán Roa en La Florida.

El caso está siendo investigado para confirmar si se trata de un suicidio, aunque también se indaga si pudo ser consecuencia de un episodio de VIF.

Homicidio en Recoleta

La tarde del martes, un hombre perdió la vida tras ser atacado con un cuchillo dentro del restaurante Don Guille, ubicado en la comuna de Recoleta. La víctima sufrió dos heridas mortales y el responsable del ataque huyó del lugar.

Hombre de 23 años asesinado en Puente Alto

La madrugada del lunes, un hombre de 23 años fue asesinado en Puente Alto tras recibir una puñalada en la espalda. Como resultado de las investigaciones, Carabineros llegó a un domicilio en calle Trincado y detuvo a un joven de 20 años, con antecedentes penales, aunque sin órdenes judiciales vigentes.

Adolescente de 17 años asesinado en Cerro Navia

Durante la noche, un adolescente de 17 años murió cerca de una feria navideña en Cerro Navia. El joven fue víctima de un robo mientras se encontraba en el mercado y decidió perseguir al ladrón. Al alcanzar al delincuente en la intersección de Río Zambezi con Petauke, este le disparó, provocándole la muerte.