Este jueves 25 de diciembre, feriado por Navidad, muchas personas buscan saber qué comercios y servicios permanecen abiertos para organizar salidas o compras de último momento o actividades familiares.

Aunque la mayoría de los locales permanecen cerrados, algunos cines, restaurantes, estaciones de servicio y comercios esenciales pueden funcionar con horarios especiales, según la normativa vigente y la decisión de cada empresa

Además, de acuerdo con lo señalado esta semana por la Dirección del Trabajo, no hay prohibición legal para que un negocio de barrio abra durante un feriado irrenunciable, siempre y cuando la atención esté a cargo del propietario del local o de sus familiares directos.

Qué comercios abren hoy 25 de diciembre: cines, restaurantes y más

Al tratarse de un feriado irrenunciable, la normativa vigente establece ciertas excepciones que permiten que algunos comercios y servicios sí puedan funcionar durante la Navidad.

continuación, se detallan cuáles son los locales habilitados para abrir este 25 de diciembre:

Clubes.

Restaurantes.

Establecimientos de entretenimiento, tales como: cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarets.

Locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos.

Casinos de juego legalmente autorizados.

Establecimiento de venta de combustibles (bencineras o bombas de bencina).

Farmacias de urgencia y de turno.

Tiendas de conveniencia asociada a establecimientos de venta de combustibles, que preparen comida en el mismo local.

Según indicó la Dirección del Trabajo, los empleadores que incumplan la obligación de cerrar durante un feriado irrenunciable se exponen a sanciones económicas.

Estas multas pueden ir desde 5 UTM hasta 20 UTM por cada trabajador afectado, lo que equivale, a diciembre de 2025, a montos que fluctúan entre $347.710 y $1.390.480, dependiendo del tamaño total de la empresa y la cantidad de trabajadores involucrados.