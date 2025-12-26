Defensor de la Niñez descarta obstrucción a Aula Segura: “Es un mito que ha instalado Desbordes”

Por su parte, el propio alcalde Mario Desbordes replicó que “lamento que el Defensor de la Niñez esté del lado de quienes promueven o justifican la violencia y no del lado de la inmensa mayoría de estudiantes y familias que lo único que quieren es estudiar en paz”.

Anuar Quesille, Defensor de la Niñez, sumó un nuevo capítulo en su disputa con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, a propósito de la aplicación de la Ley Aula Segura por los hechos de violencia registrados en los liceos emblemáticos de la comuna.

En entrevista con T13, a Quesille se le consultó sobre si era contrario al uso de esta norma legal en caso que un estudiante se va involucrado, dejando en claro que “ese ha sido un mito que ha instalado el alcalde Desbordes”.

En esta línea, pidió revisar “todos los oficios que la Defensoría de la Niñez ha enviado a propósito de Aula Segura, desde la gestión de la exdefensora Patricia Muñoz, desde el año 2022, a los oficios que yo he enviado a distintas autoridades, no solamente a los municipios. En ninguno de estos oficios se impide o se prohíbe aplicar una normativa vigente”.

Si bien el Defensor de la Niñez aseveró que “esta ley tiene problemas de cumplimiento de estándares (….), pero jamás en mi rol le podría impedir a una autoridad ni a nadie aplicar una ley que está vigente”.

“El alcalde me ha catalogado como un activista de izquierda, que de una u otra forma avalo la violencia que ejercen estos grupos minoritarios“, sostuvo Quesille, pero recalcó que su intención es que “hay que hacerse cargo de la violencia, pero no descuidar las demandas históricas que tienen los estudiantes para efectos de solucionar el tema”.

Alcalde Desbordes responde a Defensor de la Niñez

Tras conocer las declaraciones de Anuar Quesille, la municipalidad de Santiago respondió a través de una declaración pública, indicando que “rechaza de manera categórica las declaraciones y acciones impulsadas por el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, las que no solo carecen de sustento jurídico y conexión con la realidad que viven nuestras comunidades educativas, sino que además entorpecen gravemente el deber del municipio de resguardar la vida, seguridad e integridad de estudiantes, docentes y funcionarios”.

Junto con ello, reiteró que la postura del Defensor de la Niñez ha sido en contra de la aplicación de la Ley Aula Segura, aseverando que “resulta inaceptable que la Defensoría de la Niñez pretenda erigirse como un poder de veto frente a herramientas legales que el ordenamiento jurídico entrega al sostenedor para enfrentar hechos de extrema gravedad. La presentación de acciones administrativas para impedir la aplicación de Aula Segura no contribuye a la protección de los estudiantes; por el contrario, termina dando cobertura y respaldo indirecto a conductas violentas que han puesto en riesgo real y concreto la vida de niños, jóvenes y trabajadores de la educación”.

Por su parte, el propio alcalde Mario Desbordes replicó que “lamento que el Defensor de la Niñez esté del lado de quienes promueven o justifican la violencia y no del lado de la inmensa mayoría de estudiantes y familias que lo único que quieren es estudiar en paz. Quien no cumple su rol y se dedica a bloquear las herramientas legales para proteger a los niños, está entorpeciendo nuestro trabajo”.