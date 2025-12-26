Dos alertas rojas, personas evacuadas y 9 siniestros en combate: el balance de los incendios forestales y el foco en Pichidegua y Maule

Conaf entregó nuevos detalles respecto al combate de los incendios forestales que afectan principalmente a Pichidegua y Maule, donde más de 400 personas han sido evacuadas.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) realizó un balance con respecto a los incendios forestales que se encuentran activos, donde se monitorean dos alertas rojas, una en la comuna de Pichidegua y otro en la comuna de Maule.

En total son nueve los incendios forestales que se mantienen en combate en el país, y en este contexto, dieron a conocer más detalles sobre los dos más relevantes, que tienen a sus respectivas comunas con alerta roja.

El siniestro en Pichidegua, en la Región de O’Higgins, se encuentra en estado de combate y se han evacuado 400 personas. De momento, se ha informado de dos viviendas destruidas.

El incendio en el sector Larmahue alcanza una superficie de 175 hectáreas, situación por la cual se dispusieron seis brigadas, tres técnicos, dos helicópteros y un avión cisterna de Conaf.

Por otra parte, el incendio en la comuna de Maule, en la región con el mismo nombre, se encuentra en combate con monitoreo de alerta roja. La superficie de la emergencia es de 1.127 hectáreas, ubicadas en el Cerro Maule. De momento, se registran dos segundas viviendas y dos bodegas afectadas.

En este marco, tres brigadas, siete técnicos, una maquinaria pesada, un helicóptero y un camión cisterna de Conaf; además de Bomberos y dos brigadas del Ejército se encuentran en el lugar. Durante el combate del incendio, cinco brigadistas de Conaf resultaron con lesiones menores y se han evacuado 10 sectores, como Chacarillas Norte y Brisas del Maule.

En este escenario, la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, detalló a Radio Biobío que “hoy vamos a tener mejores condiciones metrológicas que ayer, que ayuda a que puedan quedar contenidos. La proyección del incendio del Maule es que pudiera quedar contenido hoy para terminar de controlarlo durante la jornada de mañana”.