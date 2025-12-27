El origen del incendio forestal en Pichidegua: “Son inimputables por el hecho”

De acuerdo a la investigación, el incendio que consumió más de 200 hectáreas habría sido provocado por niños que habrían estado jugando con un encendedor.

Un gran incendio forestal ha afectado al sector de Larmahue, en la comuna de Pichidegua, Región de O’Higgins, donde se han consumido más de 200 hectáreas y dos viviendas han resultado destruidas.

En este marco, el equipo especializado en incendios forestales de la Prefectura Provincial Cachapoal, ha liderado las diligencias investigativas para establecer el origen del siniestro. En este sentido, el comisario Hernán Medel detalló cómo ha sido el trabajo que han realizado en el sector y cuáles son los primeros resultados que han obtenido tras el análisis técnico y las declaraciones que han recabado.

“Se realizaron diversas diligencias investigativas, siendo la principal la del análisis e interpretación del sitio de suceso, lo cual, sumado a las declaraciones obtenidas dio como resultado que se estableció que el día 25 de diciembre, tres menores de edad de entre 11 y 12 años se encontraban de visita en la casa de familiares, donde los menores subieron la ladera del cerro que se encuentra en la parte posterior del domicilio y uno de ellos provisto de un encendedor, comenzó a jugar con ramas de un árbol, prendiéndole fuego“, partió diciendo el integrante del equipo investigativo.

Niños habrían provocado el incendio forestal en Pichidegua

De acuerdo al relato, uno de los niños sufrió una quemadura en la mano, lo cual provocó que soltara la rama encendida y diera paso al comienzo del fuego producto de la vegetación seca que había en el lugar.

“Una de estas ramas quemó su mano, por lo cual soltó el madero encendido, el cual inició este incendio debido a la abundante vegetación seca en el sector“, expresó el comisario.

Teniendo en cuenta lo anterior, detalló que “una vez establecido el hecho, se le dio cuenta al fiscal de turno, quien instruyó entrevistar a los padres de los tres menores, y remitir las declaraciones a la fiscalía y el apercibimiento, por cuanto los tres menores de 11 y 12 años son inimputables por el hecho“.

Según los antecedentes, el siniestro no se originó intencionalmente en base al punto de vista penal, sino que fue de forma accidental. A pesar de los daños que se generaron, el Ministerio Público determinó que los menores son inimputables, ya que la legislación establece que niños de 11 y 12 años no tienen responsabilidad penal.