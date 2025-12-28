Declaran alerta roja por calor extremo en Región Metropolitana: las recomendaciones para enfrentar altas temperaturas

La alerta estará vigente hasta el miércoles 31 de diciembre, donde se pronostican hasta 36°C. Por ello, las autoridades entregaron una serie de recomendaciones para evitar sufrir un golpe de calor.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para la Región Metropolitana (RM) por “calor extremo” y se suma a otras tres regiones.

Esto, en el marco de la alerta meteorológica por altas temperaturas en la región, la cual estará vigente desde el lunes 29 de diciembre hasta el miércoles 31 del presente mes, día en que se celebra Año Nuevo.

En detalle, el pronóstico del tiempo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) indica que estas serán las temperaturas máximas que se registrarán en la RM en los próximos días:

Lunes 29 de diciembre:

Cordillera Costa: 33-35°C

Valle: 34-36°C

Precordillera: 34-36°C

Martes 30 de diciembre:

Cordillera Costa: 33-35°C

Valle: 34-36°C

Precordillera: 34-36°C

Miércoles 31 de diciembre:

Cordillera Costa: 31-33°C

Valle: 32-34°C

Precordillera: 34-36°C

De esta forma, la RM se suma a las otras regiones que también se mantienen con alerta roja por calor extremo, como lo son Ñuble, O’ Higgins y Maule.

Las recomendaciones para enfrentar calor extremo tras alerta roja en Región Metropolitana

Senapred informó que la alerta roja regirá “hasta que las condiciones del evento así lo ameriten“, por lo que “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar, dada la extensión y severidad del evento”.

En este sentido, la entidad “recomienda a la población protegerse y extremar las precauciones ante los riesgos derivados del calor extremo, con especial atención a la población más vulnerable, quienes deben limitar su exposición al sol y mantener su hidratación”.

“Esta semana vienen temperaturas alrededor de 34, 35 grados, por lo tanto podemos evitar todas las consecuencias que eso puede tener. Así es que insisto, la recomendación, hidratarse, usar ropa ligera, protegerse con gorros, con protector solar, y evitar salir en el horario de mayor calor, entre las 11 y las 17 horas“, sostuvo la ministra (s) de Desarrollo Social y Familia, Paula Poblete.