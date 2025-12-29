Enorme nube de humo en Las Condes: incendio en San Carlos de Apoquindo moviliza a 14 compañías de Bomberos

El incendio forestal afecta a zonas cercanas al Estadio Claro Arena de Universidad Católica y desde el club deportivo detallaron que se ubica en uno de los accesos a Parque Cordillera.

Un incendio forestal se desarrolla en el sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, donde una enorme nube de humo ya comienza a cubrir el sector.

Según consignó la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro ha consumido de manera preliminar dos hectáreas de pastizales, por lo que se ordenó el despliegue de cuatro brigadas, dos aviones cisterna, dos helicópteros, máquina pesada, un avión de observación y coordinación, además de voluntarios de 14 compañías de Bomberos.

El incendio forestal afecta a zonas cercanas al Estadio Claro Arena de Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo y desde el club deportivo detallaron que se ubica en uno de los accesos a Parque Cordillera.

“De acuerdo con la información entregada por Parque Cordillera, no hay personas en los senderos del parque en este momento. Seguiremos informando oportunamente ante cualquier novedad”, precisó la UC.