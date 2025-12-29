Los detalles del proyecto de Libertarios que busca eliminar la renovación de licencia de conducir hasta los 65 años

Johannes Kaiser afirmó que la iniciativa busca eliminar burocracia, reorientar los recursos del Estado y reducir los gastos de los conductores.

La bancada del Partido Nacional Libertario (PNL) anunció que ingresará un proyecto de ley para que no sea necesario renovar la licencia de conducir hasta los 65 años.

Con el objetivo de eliminar burocracia, el timonel de la colectividad, el diputado Johannes Kaiser, detalló que la iniciativa busca modificar la actual regulación, que establece una renovación cada seis años para las licencias no profesionales clases B y C.

En caso de que se diagnostique que una persona no está apta física y mentalmente para conducir, ella tendrá el deber de informar a la autoridad.

“Con eso nosotros esperamos liberar a la gente. O sea, tenemos casi 15, 14 millones de conductores en Chile. Esos 14 millones de conductores se tienen que gastar horas y horas para renovar su carnet de conducir. Lo que eso significa en horas hombre, en pérdida de recurso humano, es absolutamente inconcebible. Son cientos de millones de dólares solamente en horas de trabajo que no se pueden realizar“, expresó Kaiser.

Los detalles del proyecto de los Libertarios que busca eliminar la renovación de la licencia de conducir hasta los 65 años

De acuerdo al proyecto de ley que se presentará la próxima semana, el nuevo sistema de renovación “disminuirá la carga de los departamentos de tránsito en lo relativo al otorgamiento de licencias de conducir y podrán desplegarse eficientemente en todas sus funciones encomendadas, como la entrega de permisos de circulación, la gestión de la seguridad vial, el flujo de tránsito y administrar servicios asociados al transporte público”.

Además, señala los costos que implican cada renovación, los cuales oscilan entre 0,5 y 0,7 UTM por trámite. En este sentido, los Libertarios apuntan a que la eliminación de dicha exigencia “reduce un gasto recurrente a millones de conductores, y se alinea con políticas de racionalización regulatoria y disminución de cargas financieras innecesarias para la población“.

Considerando lo anterior, el conductor tendría una serie de responsabilidades en caso de que se llegara a modificar la legislación.