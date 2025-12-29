Enel señaló que estos cortes fueron avisados con anticipación para que los vecinos puedan prepararse y así reducir las molestias que puedan ocasionar.

La empresa Enel Distribución informó que este lunes 29 de diciembre se llevará a cabo un nuevo corte de luz en algunas comunas de Santiago.

Según explicó la compañía, la interrupción del suministro se debe a trabajos previamente planificados, los cuales podrían extenderse por más de cinco horas seguidas.

De acuerdo con la información entregada por la empresa, serán nueve las comunas que experimentarán estas suspensiones del servicio eléctrico. En su sitio web, Enel detalla que estos trabajos corresponden a labores de mantenimiento y a la conexión de nuevos clientes a la red.

Para saber si una vivienda se encuentra dentro de las zonas afectadas, las personas pueden ingresar su dirección en el buscador disponible en la página de Enel HACIENDO CLIC ACÁ.

Asimismo, si el corte impacta a personas electrodependientes, es posible solicitar apoyo llamando a los números 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

MAPAS – Corte de luz en la RM: conoce las comunas afectadas este lunes

Renca: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Cerro Navia: desde las 14:00 hasta las 18:00 horas.

Maipú: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Providencia: desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.

Lo Espejo: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

La Florida: desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Peñalolén: desde las 9:30 hasta las 12:30 horas.

Las Condes: desde las 10:30 hasta las 15:30 horas.

Las Condes: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Las Condes: desde las 10:30 hasta las 15:30 horas.

Las Condes: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.