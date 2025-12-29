La decisión se tomó a raíz de múltiples denuncias contra el recinto.

Este lunes, la Municipalidad de Santiago junto a Carabineros y la Delegación Presidencial Metropolitana clausuraron un galpón con 790 locales comerciales en el Barrio Franklin ubicados específicamente en la Galería Placer 880.

El alcalde Mario Desbordes señaló que en este lugar se comercializaban smartphones robados, precisando que alrededor del 80% de los operativos para recuperar teléfonos sustraídos en la capital estaban relacionados con este lugar.

“Si revisamos los operativos de este año realizados por la PDI y Carabineros, la mayoría se concentraron en este galpón y en el contiguo. Esperamos que la intervención desde el punto de vista de infraestructura permita también ordenar el resto de la situación”, indicó el alcalde.

Por su parte, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, señaló que las cámaras de televigilancia instaladas progresivamente para mejorar la seguridad eran destruidas por bandas delictivas que operaban en el lugar o sus alrededores.

Durán destacó que el galpón se convirtió en un punto habitual de receptación de celulares robados y tráfico de drogas, y que se han realizado múltiples operativos para desarticular a las bandas responsables de estos delitos.

Qué delitos motivaron la clausura de un galpón con 790 locales comerciales en el Barrio Franklin

De acuerdo a las autoridades, las bodegas funcionaros durante más de una década incumpliendo la Ley General de Urbanismo, ya que operaba sin permiso de obra ni patente comercial.

En su interior, detectaron instalaciones eléctricas fuera de norma, pasillos angostos, salidas de emergencia bloqueadas, accesos limitados y otras condiciones que representaban un riesgo para trabajadores y visitantes.

Además, el lugar acumulaba diversas denuncias por hechos delictivos e incivilidades, incluyendo homicidios, balaceras y la venta de artículos robados.

En mayo de 2022 se registraron disparos en el exterior del persa, que resultaron en el asesinato de un hombre colombiano. Posteriormente, en julio de este año, se produjo otra balacera que dejó tres personas heridas.

En tanto, la Cooperativa Plazas Techadas Persa Bío Bío, propietaria del galpón, emitió un comunicado rechazando la medida, argumentando que los problemas de construcción datan desde la creación del persa y que podrían solucionarse sin necesidad de clausurar el espacio.

La cooperativa informó que contratará a un arquitecto y a un revisor independiente para certificar la regularización del galpón y que proyectan levantar un muro cortafuego hacia el persa contiguo. Además, se comprometieron a corregir todas las observaciones relacionadas con accesibilidad, uso de suelo y capacidad de ocupación.

“Consideramos que la clausura es excesiva, sobre todo porque afecta a más de 700 locatarios y a las personas que dependen directa e indirectamente de este centro de trabajo, superando los 1.000 empleos”, señalaron.