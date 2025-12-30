Incendios forestales en Chile: 800 hectáreas quemadas en Las Condes y 158 comunas en alerta crítica

Además, Senapred declaró alerta roja por calor extremo para las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que este martes por la mañana se mantienen cuatro incendios forestales activos en el país, que han afectado cerca de 1.000 hectáreas.

De acuerdo a la entidad, las comunas con siniestros en curso son Las Condes (Región Metropolitana), Hualqui (Biobío), Pitrufquén (La Araucanía) e Hijuelas (Valparaíso), siendo Las Condes la única con alerta amarilla vigente.

Además, la herramienta de Conaf conocida como botón rojo que señala territorios con riesgo crítico de ignición y propagación del fuego, está activada en 158 comunas, con una proyección a cinco días.

En tanto, las regiones con mayor riesgo son Maule, Ñuble, O’Higgins, Biobío, Metropolitana, La Araucanía, Tarapacá y Antofagasta, y las comunas con mayor superficie vulnerable durante este período son Lonquimay, San Clemente y Colbún.

Senapred declara alerta roja por incendios forestales

Por otra parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja por calor extremo para las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble, mientras que Biobío se mantiene en alerta amarilla por altas temperaturas. Esta medida fue tomada tras una mesa técnica encabezada por la directora del organismo, Alicia Cebrián, junto a representantes de Conaf, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y el Ministerio de Salud.

En cuanto a los incendios en combate, el fuego en Las Condes ha requerido el despliegue de ocho técnicos, cinco brigadas, dos helicópteros, dos aviones cisterna y un avión de coordinación de Conaf, además de Bomberos. Durante la noche, solo se mantuvieron los recursos terrestres de Conaf. Hasta el momento, el incendio ha afectado unas 800 hectáreas.

En las otras comunas, la superficie afectada es menor: Hualqui registra 8,8 hectáreas, Pitrufquén 7 hectáreas y Hijuelas 0,2 hectáreas.