VIDEO – El momento en que edificio del Senapred fue evacuado por alarma de humo en medio de una pauta de prensa

En horas de la mañana de este martes, el edificio del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) tuvo que ser evacuado debido a un inconveniente con un sensor de humo.

El incidente ocurrió minutos después de las 10:00 de la mañana, mientras se desarrollaba una actividad de prensa para actualizar la situación de los incendios forestales en el país encabezada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

El momento en que edificio del Senapred fue evacuado

Durante la entrega de información, comenzó a sonar una alarma que motivó la evacuación del recinto por precaución ante una posible emergencia.

Sin embargo, poco después se confirmó que se trató únicamente de la activación del sensor de humo y que no existía ningún riesgo de incendio.

En la actividad la autoridad de Gobierno valoró la medida que se tomó sobre la evacuación preventiva. “Lo relevante es promover en Chile la cultura de la prevención… Por lo tanto, apenas se activó la alarma correspondiente hubo que evacuar el edificio. Afortunadamente, no fue nada más grave”, señaló.

La pauta de prensa fue encabezada por el Ministro del Interior y la Directora Nacional de SENAPRED para evaluar los cursos de acción ante el pronóstico de altas temperaturas extremas entre las regiones de Valparaíso y Biobío.