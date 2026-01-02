Hasta $300 por litro: cuáles son los descuentos en bencinas para enero de 2026

Las ofertas representan una ayuda significativa para quienes planificaron viajes o cargas frecuentes de combustible.

Durante el mes de enero de 2026, varias estaciones de servicio en Chile tendrán descuentos en el precio de las bencinas con el fin de aliviar el gasto de los automovilistas en plena temporada de verano y vacaciones.

Dependiendo de la estación y del medio de pago o día de la semana, los descuentos podían llegar hasta unos $300 por litro, lo que representa una ayuda significativa para quienes planificaron viajes o cargas frecuentes de combustible.

Estas promociones y descuentos incluyen rebajas especiales para primeras cargas del mes, ofertas por día específico o beneficios a través de aplicaciones de pago asociadas a las propias gasolineras.

Cuáles son los descuentos en bencinas en enero 2026

Aramco

Todos los días: $50 por litro al descargar la APP Aramco Estaciones descuento en la primera carga indicado Rut antes de cargar.

Lunes y martes: $15 por litro. Para vecinos inscritos en el beneficio, indicando Rut antes de cargar. Revisa comunas adheridas y regístrate para obtener tu descuento ACÁ.

Lunes con Banco Consorcio: $150 por litro. pagando con tu tarjeta de crédito pagando a través de la App Aramco Estaciones.

Martes con Mercado Pago: $50 por litro pagando con tarjeta prepago a través de la App Aramco Estaciones.

Miércoles con Banco Ripley: Hasta $150 por litro pagando con tarjeta débito o crédito pagando a través de la App Aramco.

Jueves con ABC: Hasta $150 litros de descuento pagando con tarjeta de crédito a través de la App.

Viernes con Tenpo: Hasta $300 por litro pagando con crédito o prepago a través de la App Aramco.

Shell