Fuerte caída en los precios de los combustibles: revisa las variaciones de las bencinas en inicio de 2026

El 2026 comienza con una gran noticia para los bolsillos de los conductores, puesto que las bencinas registrarán una caída de hasta $24,9 por litro.

El año 2026 comienza con un gran alivio para los bolsillos de los chilenos, luego de que la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) diera a conocer las variaciones que tendrán los precios de las bencinas a partir de este jueves 1 de enero.

En su Informe Semanal de Precios para los combustibles en Chile, la empresa estatal enfatizó que “Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, lo que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.

Siguiendo en esa línea, detallaron que el informe tiene la finalidad de “comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes”.

La caída de los precios de las bencinas en Chile en el inicio de 2026

Considerando lo anterior, estas son las variaciones que tendrán los precios de las bencinas desde este jueves 1 de enero de 2026: