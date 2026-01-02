La empresa recordó que los trabajos podrían finalizar antes o extenderse levemente, dependiendo de las condiciones técnicas del terreno.

Enel informó que este viernes 2 de enero de 2026 se realizarán cortes de luz programados en algunas comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo con la empresa, la interrupción del suministro podría extenderse por al menos siete horas en algunos sectores.

La compañía explicó en su sitio web que estos cortes se avisan con anticipación para que los clientes puedan planificar sus actividades con tiempo.

Para verificar si una vivienda se verá afectada, los usuarios pueden ingresar su dirección en el buscador de Enel, disponible en el enlace habilitado por la empresa, donde se entrega información detallada sobre fechas, horarios y zonas comprometidas.

Además, si el corte impacta a personas electrodependientes, Enel dispone de líneas de atención para brindar apoyo, a las que se puede llamar a los números 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

MAPAS – Estas son todas las comunas que tendrán cortes de luz este viernes 2 de enero

Maipú: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Pedro Aguirre Cerda: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Las Condes: entre las 10:00 y las 14:00 horas

Lo Barnechea: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas

La empresa recordó que estos horarios corresponden a estimaciones y que los trabajos podrían finalizar antes o extenderse levemente, dependiendo de las condiciones técnicas del terreno.