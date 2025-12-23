Enel explicó a través de su sitio web que este tipo de suspensiones se avisan con anticipación para que los clientes puedan planificar sus actividades.

La empresa Enel informó que este martes 23 de diciembre se realizará un nuevo corte de luz programado en varias comunas de la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo con lo señalado por la compañía, en algunos sectores la interrupción del servicio podría extenderse por al menos siete horas. Además, Enel explicó a través de su sitio web que este tipo de suspensiones se avisan con anticipación para que los clientes puedan planificar sus actividades.

Para saber si una vivienda se verá afectada, las personas pueden ingresar su dirección en el buscador habilitado por Enel en su página web, donde se entrega información detallada sobre los cortes programados y al que puedes acceder HACIENDO CLIC ACÁ.

Además, si la interrupción del suministro eléctrico afecta a personas electrodependientes, se puede solicitar apoyo comunicándose a los siguientes números de atención: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

MAPAS – Descubre cuáles son las comunas que tienen corte de luz programado este martes

Providencia: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Santiago: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Ñuñoa: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Peñalolén: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Estación Central: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Cerro Navia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.