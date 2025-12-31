Las siete comunas que aún enfrentan incendios forestales según Conaf

Las Condes y Mulchén se encuentran entre las zonas más afectadas por incendios forestales en Chile, mientras que brigadas y autoridades trabajan para controlarlos.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) mantiene actualizada en su sitio web la situación de los incendios forestales en Chile, informando que actualmente hay siete siniestros activos que están siendo combatidos.

Uno de los incendios activos se encuentra en Las Condes, Región Metropolitana, y comenzó el lunes 29 de diciembre. Las autoridades indican que el fuego ha afectado unas 800 hectáreas, y se mantienen desplegados brigadas de Conaf, Bomberos y equipos de seguridad municipal para controlarlo.

El siguiente incendio de mayor magnitud ocurre en Mulchén, Región del Biobío, donde se han visto afectadas 140 hectáreas. Este siniestro se encuentra activo desde el pasado viernes.

En la Región de La Araucanía, Nueva Imperial registra un incendio que ha afectado 51,2 hectáreas. Otros incendios activos incluyen: Tomé (Biobío) con 8 hectáreas, Los Sauces (La Araucanía) con 8 hectáreas, Chépica (O’Higgins) con 8 hectáreas, y Purén (La Araucanía) con 2 hectáreas.

La Asociación de Municipalidades Parque Cordillera informó este martes que se está investigando el hallazgo de colillas de cigarro en el Parque San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, lugar donde aún se continúa combatiendo un incendio forestal.

“Respecto a la causa que podría haber provocado el incendio, se informa que el día de ayer se encontraron colillas de cigarros en un trabajo realizado por una empresa externa dentro del parque“.

“Lo anterior ya se encuentra bajo investigación por la Policía de Investigaciones (PDI) y, una vez, que se confirmen los hechos, desde la Asociación Parque Cordillera presentaremos una querella criminal frente a esta situación tan lamentable que ha puesto en riesgo a las personas, a los animales y a la naturaleza”, indicó la entidad.