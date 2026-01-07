Desde la estatal se recordó que no tiene la facultad de fijar ni regular los precios en Chile, ya que esa función recae en las distribuidoras del rubro.

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó esta jornada cuál será la variación en los precios de los combustibles a partir de este jueves 8 de enero.

A través del reporte que emite cada semana, la Enap ratificó que, en el caso del precio del kerosene (parafina), se producirá una reducción de 3,6 pesos por litro.

La variación en los precios de los combustibles

Según informó la Enap, la variación de los precios de los combustibles será la siguiente:

Bencina de 93 octanos: $0,0 por litro.

Bencina de 97 octanos: $0,0 por litro.

Kerosene (parafina): -3,6 pesos por litro.

Diésel: $0,0 por litro.

Gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular: $0,0 por litro.

Precisó a la vez que los precios informados cumplen un rol de orientación para el mercado: “Estos valores son de referencia y pueden cambiar según la estación de servicio“.

“Esto considera factores como ubicación, costos logísticos y políticas comerciales de los distribuidores“, complementó la Enap en su informe.

La compañía destacó además la influencia de herramientas como el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

Enap recordó que la variación de los precios de los combustibles se registra cada tres semanas y, como la anterior fue el jueves 1 de enero, la próxima vez que ocurrirá será el próximo jueves 22 de este mes.