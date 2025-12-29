Incendio en San Carlos de Apoquindo ya consume 470 hectáreas y no amenaza sectores residenciales

El delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, informó que el incendio que afecta al sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, no amenaza a residencias ubicadas en ese sector de la capital.
De acuerdo con lo revelado por la autoridad regional, “en muy pocas horas pasamos de 20 a 90 y ahora 470 hectáreas”, pero “está tendiendo a disminuir de manera importante por una reducción de la temperatura“, manifestó la autoridad regional.
“Se va a trabajar con las aeronaves que están combatiendo el incendio hasta pasadas 20:00 horas y adicionalmente se va a mantener trabajando brigadas de Conaf durante la noche con el propósito de contener la situación en las próximas horas“, añadió Durán.
Consultado sobre la posibilidad de que el siniestro afecte residencias cercanas, Durán dijo que hasta ese momento no habían casas afectadas ni se preveía que el fuego alcance a alguna.
Respecto del mismo tema, Senapred, que declaró alerta amarilla por el siniestro, puntualizó que se trata de un incendio “con comportamiento extremo sin riesgo de propagación estructural de momento“.
Cuándo sofocarán el incendio en San Carlos de Apoquindo
El delegado presidencial planteó además que, si bien no se ha logrado controlar las llamas, se estima que el foco no debiera extenderse, ya que “las condiciones del viento hacen que el incendio repase la misma zona afectada, donde hay menos masa vegetal”.
“Esperamos que la disminución se traduzca en que, ojalá, mañana (martes) en la mañana” se consiga sofocar por completo el incendio, indicó Durán.
Por su parte, el director de personal de Bomberos, Miguel Muñoz, alertó que “hace días que veníamos informando a la comunidad. No tenía que utilizarse fuego en zonas con vegetación”.
“Hay que reiterar ese llamado, más aún en estos días que tenemos altas temperaturas. Tenemos mucho combustible disponible. Por lo tanto, se dan las condiciones perfectas para que esto se propague“, alertó.
En tanto, la directora regional de Conaf, Elke Huss, indicó que por parte de la institución “han estado trabajando 4 de nuestras brigadas. Tenemos también trabajando 3 helicópteros y 2 aviones cisternas más un avión tanquero“, detalló.
El segundo comandante de Bomberos Metropolitano, Juan Pablo Slako, añadió que la institución “cuenta con una participación de 17 carros, cerca de 150 bomberos“.