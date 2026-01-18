“Ese número va a aumentar”: Boric eleva a 18 la cifra de fallecidos por incendios forestales y proyecta más de mil casas afectadas

El presidente Gabriel Boric entregó un nuevo balance sobre la emergencia que enfrentan las regiones de Ñuble y Biobío.

Tras sostener una serie de reuniones con autoridades locales en la Región del Biobío, el presidente Gabriel Boric entregó un nuevo balance sobre los incendios forestales que han afectado a la zona, a Ñuble y La Araucanía.

Luego de que se informaran 16 personas fallecidas en la mañana, el mandatario dio a conocer que esa cifra aumentó a 18, la cual podría seguir incrementando con el paso de las horas.

“Tenemos un número hoy día confirmado de 18 personas fallecidas, pero tenemos la certeza desgraciadamente de que ese número va a aumentar”, sostuvo el jefe de Estado.

Con respecto al alcance que ha tenido la emergencia, el presidente Boric informó que “hasta el momento tenemos un conteo preliminar de viviendas destruidas en la región del Biobío”, donde 300 casas habrían sido consumidas por las llamas.

No obstante, advirtió que “eso se queda muy corto. De seguro van a ser más de mil”.

Los enlaces del Gobierno en las regiones de Ñuble y Biobío por incendios forestales

Por otro lado, el jefe de Estado entregó detalles sobre cómo será la coordinación que tendrá el Gobierno con las dos regiones.

“Para coordinar además las labores de gobierno he designado a la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, en conjunto con el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, para que queden de enlace permanente del Gobierno en la región del Ñuble”, informó.

En relación al Biobío, Boric le encargó estas funciones de enlace a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y al subsecretario del Interior, Víctor Ramos.

“El objetivo es que estén en permanente comunicación con los alcaldes, gobernadores y autoridades de la zona para tener una información fidedigna de primera fuente y poder acelerar al máximo todo lo que sea necesario para poder enfrentar esta grave emergencia”, explicó el mandatario.