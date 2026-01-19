El lunes 19 se perfila como la jornada más compleja, debido al elevado riesgo producto del calor extremo, el aire seco y las rachas de viento.

En medio de los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, desde Meteored indicaron que el pronóstico del modelo ECMWF anticipa un intenso calor para la zona central de Chile para este lunes 19 de enero.

“Durante la semana predominarán temperaturas elevadas, vientos relevantes y una atmósfera muy estable, con marcadas diferencias entre el interior y el borde costero. Mientras los valles y sectores de precordillera registrarían valores térmicos extremos, las zonas cercanas al mar continuarían bajo la influencia de nubosidad baja y neblinas matinales”, explicaron.

Este comportamiento meteorológico se explica por la instalación de una dorsal en niveles altos, que potencia la estabilidad y el aumento del calor en superficie, junto a una vaguada costera más activa hacia el sur del país. “La interacción entre ambos sistemas no solo impulsa el alza de las temperaturas, sino que también favorece la presencia de viento puelche, elemento clave para comprender la evolución del tiempo durante los primeros días de la semana”, añadieron.

Casi 40 °C y vientos de 50 km/h: el complejo panorama para Ñuble y Biobío en medio de los incendios

El lunes 19 de enero concentrará las condiciones más adversas, especialmente en las regiones de Maule, Ñuble y Biobío. En localidades del interior como Talca, Chillán y Los Ángeles, las temperaturas máximas se ubicarían entre 37 y 39 °C, acompañadas de mínimas elevadas, lo que intensifica la sensación térmica y limita el enfriamiento nocturno.

La dorsal en altura actuará como una especie de bloqueo atmosférico, impidiendo el desarrollo de nubosidad y favoreciendo un calentamiento marcado durante el día. “Paralelamente, la vaguada costera ubicada más al sur estimulará vientos puelche desde la cordillera hacia los valles, un flujo seco y recalentado que puede incrementar rápidamente las temperaturas y reducir de forma significativa la humedad relativa”, señalaron desde Meteored.

A este escenario se suman ráfagas de viento relevantes durante la jornada del lunes, que en sectores del centro-sur podrían superar los 50 km/h. Esta combinación resulta especialmente preocupante en un contexto de incendios forestales activos, ya que el calor extremo, el aire seco y el viento configuran condiciones favorables para una rápida propagación del fuego. “Por ello, se recomienda reforzar las medidas de prevención y mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades”, alertaron.