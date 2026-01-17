Caso Julia Chuñil: fiscal aborda hallazgo de evidencias y asegura que “aquí es donde la asesinaron”

La fiscal regional de Los Ríos detalló que “todo el domicilio es un punto de interés”, porque “hemos podido demostrar que aquí es donde la asesinaron”.

Continúan las diligencias en el marco de la búsqueda del cuerpo de Julia Chuñil en la casa donde vivía en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos, donde se hallaron evidencias clave, según explicó la fiscal regional, Tatiana Esquivel.

Son más de 100 los funcionarios de Carabineros que están desplegados en la zona con el objetivo de encontrar el cadáver de la dirigente mapuche. En este marco, la persecutora informó que luego de las pericias que se realizaron en la parte posterior de la vivienda, se produjeron hallazgos importantes que deberán ser analizados.

“Nuestro lugar de interés es todo el domicilio de doña Julia. (….) todo el domicilio de doña Julia y su entorno es un punto de interés porque hemos podido demostrar que aquí es donde la asesinaron“.

El hallazgo de evidencias en la casa de Julia Chuñil

Siguiendo en esa línea, Esquivel señaló que “lo que podemos confirmar es que este es el cuarto día de trabajo en el sitio del suceso respecto del homicidio de Julia Chuñil. Desde el día en que se practicaron las detenciones de los participantes de este homicidio, en paralelo también se ha instalado en el domicilio de doña Julia un equipo de trabajo enfocado específicamente a la búsqueda de evidencia relevante y sobre todo para dar con el cuerpo de Julia, el que está conformado por Carabineros, a través de distintas unidades especializadas dirigidas por el equipo SEP de Carabineros”.

En cuanto a las evidencias que se habrían encontrado en las últimas pericias, la persecutora aseguró que “por el éxito del desarrollo de estas diligencias, no las podemos revelar, pero sí confirmar que este trabajo ha sido planificado, programado, continuo, el que todavía no concluye, por lo tanto, oportunamente podemos estar en condiciones de confirmar si es que han habido hallazgos relevantes”.

Respecto a la zona en que se ha desplegado el operativo, insistió que “en sí es un punto de interés porque hemos logrado como Fiscalía demostrar y el tribunal así también lo ratificó que el homicidio de doña Julia ocurrió aquí, por lo tanto este lugar de por sí es de interés. Además, es una zona territorial extensa que tiene algunas construcciones en el interior junto con la casa de doña Julia y también vegetación y otras particularidades que rodean el entorno y todas estas de manera organizada se están trabajando”, cerró.